Tapparan kannattaja Jarkko Mäkinen ja Ilveksen kannattaja Juha Halme ovat iloisia, että Nokia-areenalla on saatu seisomakatsomot kuntoon. Se auttaa tunnelman luomisessa ja on seisominen peleissä on heille luontainen tapa kannustaa. ”Tuntui pakkopullalta, kun joutui istuskelemaan. Kannustamista ei hoideta sillä tavalla”, Mäkinen toteaa.