Tapparan ja Ilveksen faneille ilouutinen: Nokia-areenassa saa taas seistä – Tampereella edessä poikkeuksellinen kiekkoviikonloppu

Ilves kohtaa perjantaina HPK:n ja lauantaina on luvassa paikallisvääntö Tappara–Ilves. Jälkimmäinen on loppuunmyyty, ensimmäisen odotetaan täyttyvän.

Yleisö on palannut Nokia-areenaan. Tapparan Waltteri Merelä tuuletti kirveskatsojien edessä tiistain JYP-ottelun 3–2-maaliaan.

Aamulehti

Tapparan ja Ilveksen kannattajat ovat saaneet pitkän koronatarpomisen jälkeen ilouutisia viime päivinä. Ensin paikallinen aluehallintovirasto vapautti viime viikonlopuksi katsomoihin 50-prosenttisen täyttöasteen, eli Tampereen Nokia-areenaan voidaan ottaa nykyrajoituksin 6500 katsojaa.

Täksi viikoksi saatiin toinen positiivinen uutinen, kun Nokia-areenan seisomakatsomot on saatu täysimääräisinä käyttöön. Seisomakatsomot sijaitsevat areenan päädyissä ja niitä on omansa Tapparan sekä Ilveksen faneille. Kun Nokia-areena avattiin joulukuun alussa, seisomakatsomot eivät vielä olleet käytössä. Sen jälkeen ne saatiin osittaisina käyttöön ennen kuin yleisörajoitukset karkottivat kannattajat katsomoista.

Asiasta kertoivat Aamulehdelle Tapparan kehitysjohtaja Aki Hautamäki ja Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl.

Seisomakatsomouutinen saatiin parahiksi ennen tulevaa viikonvaihdetta, kun Tampereella pelataan perjantaina Ilves–HPK- ja lauantaina Tappara–Ilves-ottelut. Vaikka yleisörajoituksia on purettu suurimmassa osassa liigakaupunkeja, yleisömäärät ovat jääneet pieniksi. Esimerkiksi tiistain kierroksella vain Tampereella (Tappara–JYP) päästiin yli 2700 katsojan.

Tampereella tilanne on toinen. Fihlin mukaan perjantain Ilves–HPK-peliin saa yhä lippuja ja ottelu on täyttymässä hyvää vauhtia. Toiveet loppuunmyydystä hallista ovat elossa. Lauantain paikallispeli Tappara–Ilves on loppuunmyyty.

Korjattu 9.2.2022 klo 14.44: Ilves–HPK-ottelua ei ole vielä loppuunmyyty. Sen arvellaan tulevan loppuunmyydyksi, mutta lippuja saa yhä.