Kiakkoradio: Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä sai koronatestistä positiivisen tuloksen – ”Pää oli kuin Haminan kaupunki”

Marko Ojanen kantaa yksin päävastuun illan Jukurit-ottelussa.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä on saanut koronavirusta mittaavassa pikatestissä positiivisen tuloksen, kertoo Kiakkoradio-kanava verkkosivuillaan. Näin ollen Myrrä on sivussa tiistai-illan Jukurit-vierasottelusta.

Vetovastuu on Kiakkoradion mukaan Marko Ojasella. Ojasella on Mikkelissä tukenaan vain Ilves-huolto. Muu Ilves-valmennus on estynyt.

”Eilen sain pieniä oireita lenkin jälkeen. Kun aamulla heräsin, pää oli kuin Haminan kaupunki ja kuumettakin oli”, Myrrä kertoi Kiakkoradiolle.

Ilves ja Jukurit kohtaavat kello 18.30 alkaen miesten jääkiekkoliigan kärkikamppailussa. Ilves on sarjakärjessä ja huimaa kautta pelaava Jukurit toisena.