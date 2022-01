Aamulehti seuraa kello 17: HPK on kääntänyt kurssinsa Jarno Pikkaraisen johdolla – Venyttääkö Tappara voittoputkeansa edelleen?

Tappara ja HPK taistelevat liigapisteistä tyhjyyttään kumisevassa Tampereen areenassa.

Tilaajille

Tulikuuma Tappara jatkaa liigaurakkaansa tänä iltana kotiottelulla toista vahvassa vedossa olevaa joukkuetta HPK:ta vastaan.

Tappara on takonut jo seitsemän voittoa putkeen ja esiintynyt edukseen myös Mestarien liigassa.

HPK:sta on kasvanut varteenotettava pudotuspeliehdokas varhaisen valmentajanvaihdoksen jälkeen. Jarno Pikkarainen tahditti Kerhon parhaimmillaan kymmenen ottelun voittoputkeen. Tahti on tasaantunut viime kierroksilla, mutta hämeenlinnalaisjoukkue on edelleen vaikeasti lyötävissä.