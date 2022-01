Tapparalle shokkiuutinen Saksassa: Mestarien liigan trilleri peruttiin viime hetkillä koronan vuoksi – ”Meillä on nyt aika kova kiire”

Tapparan joukkue matkusti Saksaan maanantaina. Perutun pelin jälkeen joukkue suuntasi harjoittelemaan.

Aamulehti

Tapparan ja saksalaisen EHC Münchenin tiistain Mestarien liigan välierän ensimmäisestä osaottelusta oli lupa odottaa hienoa jännitysnäytelmää, mutta toisin kävi. Ottelu peruttiin kotijoukkue Münchenin useamman positiivisen koronatestin vuoksi viime hetkillä, viitisen tuntia ennen ottelun alkua.

Mestarien liiga tiedotti, että saksalaisviranomainen on asettanut EHC Münchenin joukkueen karanteeniin. Münchenin oman tiedotteen mukaan tartuntoja on useita, joista ainakin yksi on omikronvirusta. Liiga kertoi, että sen koronaprotokollaryhmä päättää jatkotoimista.

Aamulehti tavoitti Tapparan joukkueenjohtajan Aki Näykin Saksasta tuoreeltaan. Joukkueelle uutinen oli shokki. Tappara matkasi paikan päälle maanantaina ja oli valmiina seurahistorian ensimmäiseen Mestarien liigan välieräotteluun.

”Emme tiedä muuta kuin mitä liiga tiedotti. Emme tiedä yhtään ensi viikon [toisesta osa]ottelusta. Meillä on nyt aika kova kiire, koska haluamme järjestää reissusta järkevän. Lähdemme harjoittelemaan hallille, syömme hotellilla ja nukumme täällä yön yli. Emme saaneet muutettua lentojamme”, Näykki kertoi.

Aiemmin marraskuussa Rauman Lukon ja italialaisen HC Bolzanon ottelusarjan toinen osa peruttiin Lukon koronakaranteenin vuoksi. Tuolloin Mestarien liiga päätti, että vain avausottelun tulos ratkaisee jatkoonmenijän. Ensimmäisen kohtaamisen 3–1 voittanut Lukko pääsi näin puolivälieriin.