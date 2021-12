Kasper Simontaival haikailee välillä kotiin – "Vaikka mies lähtee Tampereelta, Tampere pysyy miehessä edelleen”

Viiden vuoden juniorimaajoukkuetaival huipentuu Edmontonin MM-turnauksessa monen tutun kaverin kanssa.

Tamperelaisen hyökkääjän Kasper Simontaipaleen äänensävystä on aistittavissa haikeutta Edmontonista asti, kun hän miettii viisivuotista taivaltansa juniorimaajoukkueissa.

”Olen kulkenut aika pitkän matkan Leijonissa useamman kaverin kanssa”, Simontaival miettii ja ryhtyy luettelemaan nimiä.

”Roni Hirvonen, Topi Niemelä, Ruben Rafkin, Eemil Viro... Nyt edessä on tämän taipaleen viimeinen pysäkki. Viimeinen mahdollisuus voittaa.”

Täysosuma oli lähellä jo vuosi sitten, kun juuri Simontaival piiskasi 20-vuotiaiden maajoukkuetta eteenpäin Edmontonin MM-välierässä.

Simontaival upotti kiekon kaksi kertaa USA:n verkkoon, mutta sekään ei riittänyt. Suomi kärsi karvaan 3–4-tappion, mutta lamaantuminen kesti vain hetken. Pronssiottelun voitto kirkasti ilmeet.

”Nämä maajoukkuematkat ovat olleet aina hienoja kokemuksia. Ne ovat antaneet paljon enemmän kuin ottaneet”, Simontaival painottaa.

Nyt yksi aikakausi päättyy.

”Totta kai me lähdetään hakemaan kaikista kirkkainta mitalia, mutta pitää haukata pala palalta ja edetä askel askeleelta. Ei voi ahnehtia kerralla liikaa.”

Kasper Simontaival (numero 33) kävi kolmen pelin pikalainalla Lukossa tällä kaudella, muuten hän on edustanut KalPaa.

Simontaival pelasi viime kaudella Tapparassa runkosarjassa 30 peliä tehoin 3+4=7.

Simontaival, 19, siirtyi täksi kaudeksi Tapparasta KalPaan ja muutti samalla Tampereelta Kuopioon, mutta kotikaupunki on aina kotikaupunki.

”Tampereen voittanutta ei ole olemassakaan. Vaikka mies lähtee Tampereelta, Tampere pysyy miehessä edelleen. Vaikka olen sopeutunut erittäin hyvin Kuopioon, väillä haikailen tuttuihin ympyröihin.”

Arjessa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa.

”Loskaa tulee niskaan ja pimeätä on neljätoista tuntia. Ihan niin kuin Tampereellakin. Sen on huomannut, että lätkä on iso juttu myös Savon sydämessä.”

Simontaival pitää itseänsä perhekeskeisenä tyyppinä.

”Ikävöin perhettä aika paljon arkenakin. Vaikka soittelemme ja viestittelemme usein, ei se ole sama juttu kuin tapaaminen. Toisaalta olen jo tottunut viettämään joulun pois kotoa. Vuosi sitten oltiin samassa paikassa – ja parina edellistalvena Sveitsin turnauksessa.”

Taitavan laitahyökkääjän kausi on ollut haasteellinen vaivojen takia. Hän on pelannut vasta 15 liigaottelua – niistä kolme Lukossa.

”On ollut pieniä loukkaantumisia loukkaantumisten perään, mutta onneksi tilanne on nyt parempi. Olen aika hyvässä tikissä. Rauman reissu osui sopivaan saumaan. Kolme ottelua teki hyvää pelitatsille.”

Monelta jäi huomaamatta vuosi sitten Simontaipaleen huipputurnaus, kun Suomen kirkkain tähti Anton Lundell paistatteli otsikoissa päivästä toiseen.

Simontaival (4+3=7) oli Leijonien kolmanneksi tehokkain pelaaja heti Lundellin (6+4=10) ja Niemelän (2+6=8) jälkeen. Tamperelainen oli kolmanneksi paras myös plus/miinus-tilastossa. Edellä olivat vain Lundell ja Viro.

”En ole asettanut isompia odotuksia omalle kohdalleni. Pyrin ottamaan itsestäni parhaan irti ja auttamaan joukkuetta voittamaan. Joukkueessa on tosi hyvä pöhinä. Kaikki haluavat voittaa”, Simontaival pohjustaa.