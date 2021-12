Karri Ahon unelma toteutuu nuorten MM-kisoissa – yksi Nuorten Leijonien joukkuekaveri on erityisen tuttu: ”Häntä onkin ollut vähän ikävä”

Mistä kyse Nuorten MM-kisat 2021–22

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisat pelataan Edmontonissa Kanadassa.

Turnaus käynnistyy tapaninpäivänä ja päättyy loppiaisen vastaisena yönä 6. tammikuuta.

Mukana on 10 joukkuetta, jotka on jaettu kahteen viiden maan lohkoon. Neljä parasta etenee puolivälieriin ja lohkojumbot putoavat kakkostasolle.

A-lohkossa pelaavat Suomi, Kanada, Tshekki, Saksa ja Itävalta. B-lohkon muodostavat Yhdysvallat, Venäjä, Ruotsi, Sveitsi ja Slovakia.

Suomen alkulohko-ottelut: 26.12. kello 21 vs. Saksa, 27.12. klo 21 vs. Itävalta, 29.12. klo 21 vs. Tshekki, 1.1. klo 2 vs. Kanada.

TV5-kanava ja maksullinen Discovery+-palvelu näyttävät MM-kisojen kaikki ottelut.