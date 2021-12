Ilves kiinnitti NHL-potentiaalia ja nuoria pelaajiaan jatkosopimuksilla: ”Tämä on kyllä kortti, joka tullaan katsomaan loppuun asti”

Ykkösmaalivahti Vadim Zherenko ja ruotsalaispuolustaja Leo Lööf jatkavat Ilveksessä ensi kaudella muiden tänään julkaistujen pelaajien kanssa.

Vadim Zherenko pelaa vahvaa kauttaan ja on noussut Ilveksen ykkösvahdiksi.

Aamulehti

Ilveksen miesten jääkiekkoliigan julkaisi torstaina viiden pelaajan jatkosopimukset. Joukkueessa jatkavat myös ensi kaudella maalivahti Vadim Zherenko 20 vuotta, puolustajat Lester Lancaster, 26, Santeri Airola, 21, ja Leo Lööf, 19 sekä hyökkääjä Panu Mieho, 26.

Lisäksi Ilveksen valmennusryhmässä jatkavat maalivahtivalmentaja Markus Korhonen ja fysiikkavalmentaja Jarkko Näppilä.

Ykkösvahdin rooliin Marek Langhamerin loukkaantumisen jälkeen noussut venäläinen Zherenko pelaa vakuuttavaa kautta. Hän on pelannut 17 ottelua torjuntaprosentilla 90,13.

”Ollaan tosi tyytyväisiä hänen kehittymiseen. Valoisa tulevaisuus varmasti myös isommissakin ympyröissä”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kertoo Ilveksen sopimusvideolla.

Zherenkon sopimukseen linkittyy osittain myös maalivahtivalmentaja Korhosen jatkosopimus.

”Hän puhuu erinomaista englantia, mikä mahdollistaa meille ulkolaisten maalivahtien saamisen sitä, kautta, että heitä pystytään valmentamaan englanniksi”, Koskela taustoittaa.

Puolustaja Lööfin perässä oli Koskelan mukaan useampikin ruotsalaisseura, mutta Ruotsin tulevaan alle 20-vuotiaden MM-kisajoukkueeseen valittu Lööf päätyi jatkamaan Tampereella. Koskela uskoo Lööfin olevan tulevaisuudessa NHL-pelaaja.

”Jos miettii kokonaisvaltaista pakettia, niin en usko, että meillä on ollut yhtään 19-vuotiasta puolustajaa, joka on noin hyvä jokaisella pelin osa-alueella”, Koskela arvioi.

Leo Lööf nähdään vuoden vaihteessa Ruotsin joukkueessa nuorten MM-kisoissa. Kuva alkukauden Tampere cupista.

Santeri Airolan kohdalla Ilves purki hänen sopimuksen kaudesta 2022–2023 ja teki uusilla ehdoilla 1+1-mallisen sopimuksen. 21-vuotias puolustaja on kärsinyt loukkaantumisista.

”Tämä on kyllä kortti, joka tullaan katsomaan loppuun asti. Hän on varmasti kolmen lahjakkaimman pelaajan joukossa, mitä täällä on”, Koskela toteaa.

26-vuotias Mieho kuuluu jo useatta kautta Ilveksen kapteenistoon. Monipuolinen hyökkääjä on tehnyt alkukauteen 13 pistettä.

”Hänellä on iso rooli meillä niin joukkueessa kuin kentän ulkopuolella. On kasvanut valtavasti johtajanominaisuuksiltaan, ei ole sattumaa, että on ollut monena vuotena kapteenistossa”, Koskela sanoo.

Timo Koskela kehuu Panu Miehon monipuolisuutta hyökkääjänä. ”Tykätään, kun on kovin monipuolinen pelaaja”, Koskela toteaa.

Lancaster on kantanut alkukaudesta pitkään Ilveksen kultakypärää ja tehoillut 25 peliin 16 pistettä.

”Osoittanut olevansa juuri mitä odotettiin hänen olevan. On äärettömän hyökkäysvoittoinen pelaaja. Ei ole kuitenkaan pelkästään hyökkääjä, vaan hyökkäävä puolustaja. Yksi iso palanen ensi kauden joukkuetta on tässä”, Koskela kehuu Lancasterin hyökkäystaitojen lisäksi puolustuspeliä.

Uutinen päivittyy. Ilves julkaisee päivän aikana vielä uusia jatkosopimuksia.