JYP-sensaatio Joakim Kemell kärkikolmikossa NHL-draftin ennakkoarviossa, Brad Lambert suurin mysteeri

JYP-pelaajat ovat tulevan draftin mielenkiintoisimmat suomalaisnimet.

Jääkiekkoliigan syksyn kohupelaaja, JYPin 17-vuotias hyökkääjä Joakim Kemell on korkealla kanadalaisen Sportsnet-sivuston tuoreella listalla, jossa rankataan ensi vuoden NHL-draftin kärkinimiä. Lähes piste per peli -tahtiin (19 ottelua, 12+6) Liigaa pelannut Kemell on sivuston rankingissa kolmantena.

”Oli jonkin aikaa poissa loukkaantumisen takia, mutta on jälleen palannut JYPin kokoonpanoon. Pelaa isoja minuutteja. Nuorten MM-kisat (vuodenvaihteessa Kanadassa) tulevat oivaan aikaan hänelle, jotta pääsee taas vauhtiin”, kuuluu Sportsnetin lyhyt tiivistys Kemellistä.

Kemellin joukkuetoveri, pian 19 vuotta täyttävä hyökkääjä Brad Lambert on puolestaan jäänyt odotuksista tänä syksynä. Kemellin tavoin nuorten MM-joukkueeseen valittu Lambert on tehnyt JYPille tehot 2+3 pelaamissaan 22 ottelussa. Lambert on Sportsnetin tuoreessa arviossa draftisijalla 15.

”Ei epäilystäkään, tämän draftin suurin mysteeri. Tähän mennessä Lambertin kausi muistuttaa Aatu Rädyn viime kautta. Räty oli kärkilupauksiin kuuluva, mutta hänet varattiin lopulta toisella kierroksella (viime kesän draftissa)”, sivusto toteaa Lambertista.

Kemellin edellä Sportsnetin arviossa ovat kanadalaishyökkääjä Shane Wright ja venäläishyökkääjä Ivan Miroshnitshenko, jotka ovat pysytelleet kärkisijoilla monissa muissakin arvioissa.