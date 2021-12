Neljä Tappara-pelaajaa valittiin Moskovan EHT-turnaukseen – Kolme heistä sai ensimmäisen kutsun miesten maajoukkueeseen

KHL-seura Ufan suomalainen tehoketju on myös mukana.

STT

Tapparasta peräti neljä pelaajaa sai kutsun Suomen maajoukkueeseen jääkiekon Moskovan EHT-turnaukseen: maalivahti Christian Heljanko, puolustaja Mikael Seppälä ja hyökkääjät Waltteri Merelä ja Anton Levtchi edustavat Leijonia.

Nelikosta vain Seppälä on edustanut Suomea aiemmin miesten maajoukkuetasolla.

Myös jääkiekon KHL:ssä tuhoja tehnyt suomalaisketju Teemu Hartikainen, Markus Granlund ja Sakari Manninen on nimetty Suomen A-maajoukkueeseen ensi viikon EHT-turnaukseen, jonka keskuspaikkana on Moskova.

Viime kaudella Salavat Julajev Ufan trioa ei nähty maajoukkueessa, mutta nyt päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen saavat käyttöönsä koko ketjun. Valinnat julkaistiin keskiviikkona Helsingissä.

”Ufan tehoketju on nyt mukana. Olisimme halunneet heidät jo viime kaudella, mutta tilanne oli vaikea”, Lehtinen viittasi koronaviruksen aiheuttamiin hankaluuksiin.

Hartikainen ja Manninen ovat pelanneet maajoukkueessa arvokilpailuissakin, mutta Granlundin edellisistä leijonapeleistä on aikaa jo yli viisi vuotta. Hän putosi MM-junasta keväällä 2016 viimeisten pelaajien joukossa.

Granlund ja Manninen valittiin jo marraskuussa Helsingissä pelattuun EHT-turnaukseen, mutta kumpaakaan ei siellä nähty.

”He jäivät pois joukkueensa influenssa-aallon takia”, Lehtinen avasi.

Mukana joukkueessa on myös kesken kauden NHL:stä KHL:ään siirtynyt hyökkääjä Leo Komarov.

Uutta verta mukaan

Suomi lähtee Moskovassa ja Prahassa pelattavaan turnaukseen täysin uudistetulla joukkueelle, kun sitä vertaa Helsingissä nähtyyn.

”Joukkueessa on 15 MM-kilpailuissa pelannutta, joten todella kokeneita pelaajia riittää. Toisaalta mukana on myös yhdeksän ensikertalaista, mutta heidän joukossa on pitkään Liigassa pelanneita pelaajia, joita olemme tarkkailleet jo vuosia. Mukana on pari 2000-luvulla syntynyttä debytanttia”, Lehtinen sanoi.

Nuorimmat debytantit ovat KooKoon puolustaja Peetro Seppälä, 21, ja TPS:n hyökkääjä Juuso Pärssinen, 20. Lehtinen nosti lisäksi esiin uudet maalivahdit Tapparan Christian Heljangon, 24, ja HIFK:n Niilo Halosen, 23.

Kanada tuo mausteensa turnaukseen, kun se on mukana EHT-kiertueen ”ulkojäsenenä”. Kanadan, Suomen ja turnausisäntien Tshekin ja Venäjän lisäksi mukana on Ruotsi.

Korona uhkaa NHL-pelaajien osallistumista olympialaisiin

Maajoukkueiden kauden päätavoitteet ovat helmikuun olympialaiset Pekingissä ja toukokuun MM-kilpailut Tampereella sekä Helsingissä. Paheneva koronatilanne voi vielä vesittää NHL-pelaajien osallistumisaikeet olympialaisiin.

”NHL:ssä on pitänyt siirtää vasta kahden joukkueen otteluita. Kävimme Jukan kanssa vasta Pohjois-Amerikassa”, Lehtinen muistutti.

Joka tapauksessa pelaajia tarkkaillaan ja testataan maajoukkuetapahtumissa suuri määrä arvokilpailuja varten. Tarkkailtavaa riittää Euroopassakin.

”Meidän täytyy pitää ajatukset kokonaiskuvassa.”