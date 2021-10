Edessä haikea kiekkoilta – Näillä kokoonpanoilla lähdetään Hakametsän viimeiseen paikallisotteluun

Ilveksen ja Tapparan välinen kohtaaminen on loppuunmyyty.

Tamperelaisen kiekkoväen mielessä on tänä iltana haikeutta, kun kaupungin legendaariset joukkueet Ilves ja Tappara kohtaavat viimeisen kerran Hakametsän pyhätössä.

Seuraavat paikallisottelut järjestetään joulukuun alussa Tampereen uudessa monitoimiareenassa – mikä lie nimeltään siinä vaiheessa.

On luonnollista, että kamppailu on loppuunmyyty. Ja moni halukas jää vielä hallin ulkopuolelle. Nyt jos koska on fiilistelyn aika.

Iltaa isännöivä Ilves saa kokoonpanoon merkittävän lisäpalasen, kun hyökkääjä Antti Saarela palaa vahvuuteen.

Ilveksen valmennusjohto on sijoittanut Saarelan Balazs Sebökin johtamaan kakkosketjuun ja nostanut siihen myös raikkaasti pelanneen Joonas Odenin.

Näin haetaan ilmiselvästi toista tehonyrkkiä Petri Kontiolan tahdittaman ykkösketjun tueksi.

Tappara marssittaa kaukaloon samat miehet kuin voitokkaassa Sport-ottelussa, mutta ketjukoostumuksia on rukattu taas kerran.

Tällä kertaa neljänneksi sentteriksi on sijoitettu laituri Waltteri Merelä. Ilta näyttää, käyttääkö Tappara vain kolmea sentteriä keskiviikon tapaan.

Kyle Platzerin rinnalle on nostettu nyt Samuel Salonen ja Charles Bertrand.

Tapparalaisten suurimmat toiveet kohdistuvat tulikuumaan yhdistelmään Joona Luoto–Patrik Virta–Anton Levtchi.

Hakametsän historiallinen spektaakkeli alkaa tutusti klo 18.30.

Ilveksen kokoonpano:

Eemeli Suomi–Petri Kontiola–Panu Mieho

Antti Saarela–Balazs Sebök–Joonas Oden

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Jakub Kos–Joni Ikonen–Miro Nalli

Jarkko Parikka-Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Dominik Masin–Aleksi Elorinne

Karri Aho

Vadim Zherenko (Roope Taponen)

Tapparan kokoonpano:

Samuel Salonen–Kyle Platzer–Charles Bertrand

Joona Luoto–Patrik Virta–Anton Levtchi

Jere Henriksson–Kristian Tanus–Kristian Kuusela

Sami Moilanen–Waltteri Merelä–Petteri Puhakka

Joni Tuulola–Santtu Kinnunen

Mikael Seppälä–Saku Salmela

Brady Austin–Saku Salminen

Tomas Hamara

Christian Heljanko (Kari Piiroinen)