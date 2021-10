Parhaat paikat jo myyty – Tapparan ja Ilveksen lipunmyynti ensimmäisiin paikallispeleihin uudelle areenalle alkoi heti vilkkaana: ”Varmasti menevät tänään”

Ilves ja Tappara pelaavat ensimmäiset ottelunsa Tampereen uudella areenalla 3. ja 4. joulukuuta. Lipunmyynti näihin paikallispeleihin alkoi maanantaina aamulla. Ensimmäisen tunnin aikana lippuja myytiin heti paljon.

Aamulehti

Lipunmyynti Ilveksen ja Tapparan kotiotteluihin uudelle Uros-areenalle alkoi maanantaina. Liput tulivat ostettaviksi kello 10. Heti ensimmäisen tunnin aikana lippuja on myyty odotusten mukaisesti eli reippaasti.

Ensimmäiset paikallispelit pelataan areenalla perjantaina 3. joulukuuta ja lauantaina 4. joulukuuta. Ensimmäistä keskinäisistä otteluista isännöi Tappara, toista Ilves.

”Ensimmäiset kategoriat on jo myyty. Seisomapaikkalippuja vielä saa, samoin lippuja parvelle”, kertoo Tapparan myynti- ja markkinointijohtaja Aki Holma ensimmäisen myyntitunnin jälkeen.

”Varsinkin parhaita, kalleimpia paikkoja näyttäisi olevan jäljellä enää joitain hajapaikkoja. Samoin Ilveksen hyökkäyspäädystä alakatsomot alkavat olla myydyt”, Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl sanoi, kun lippuja oli myyty puoli tuntia.

Tällainen näkymä oli maanantaina vastassa kello 10.15, kun lippuja yritti ostaa perjantaina 3. joulukuuta pelattavaan Tappara-Ilves -otteluun. Kuusi lippukategoriaa oli jo yliviivattu.

Maanantaina kello 10.06 lauantain 4. joulukuuta Ilves-Tappara-peliin ei enää saanut ostettua kahdelle aikuiselle lippuja kategoriasta kaksi.

”Varmasti menevät tänään”

Holma ja Fihl arvioivat, että ensimmäiset ottelut uudella areenalla myydään loppuun vielä maanantain aikana.

”Varmasti menevät tänään. Vielä kun ihmisillä alkavat ruokatunnit. Uskoisin, että jo ehtoommalla ollaan hyvinkin lähellä täyttä”, Fihl sanoo.

”Odotimme, että tämä lähtee näin. Alakatsomoon on enää yksittäisiä paikkoja, yläkatsomoon vähän. Kyllä ne siltä näyttävät, että aikalailla menevät”, kommentoi Holma.

Myös Uros-areenalla pelattavien otteluiden kausikorttimyyntiin on tullut piikki. Fihlin mukaan Ilveksen kausikortteja on silti yhä saatavilla. ”Meillä on muutamia paikkoja otettu syrjään uusille kausikorttilaisille.”

Myös Tapparan kotipeleihin uudelle areenalle saa vielä kausikortteja. ”Jos haluaa valita paikkansa sekä tuohon ensimmäiseen otteluun että koko loppukaudelle, kausikortti on paras vaihtoehto", Holma sanoo.