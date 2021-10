Näin pelattiin perjantain kiekkokierroksella: TPS jatkaa liigakärjessä, Pelicans karisti Jukurit-nöyryytyksen

HPK jäi maalitta toisessa ottelussa peräkkäin.

STT

Lahtelainen Pelicans jatkoi perjantaina hyvää syksyään miesten jääkiekkoliigassa, kun se peittosi kierroksen kärkiottelussa kotikaukalossaan Kärpät 4–2. Pelicans nousi sarjataulukossa pisteen päähän Kärpistä neljänneksi.

Pelicansista kaksi maalia teki Miika Roine, joka iski 4–2-osuman tyhjään pömpeliin.

Pelicansia korpesi avauserän lopulla hylätty maali. Alex Lindroos laukoi kiekon verkkoon, mutta 2–1-osuma jäi vaille vahvistusta tuomariston tulkittua tilanteen videotarkistuksessa maalivahdin eli Kärppien Stanislav Galimovin visuaaliseksi häirinnäksi.

Kärpät oli voittanut neljä edellistä otteluaan, kun Pelicansia painoi kotijäällä kärsitty 4–7-tappio häntäpään Jukureille.

Tasaisen alkukauden pelannut Kärpät jäi ilman sarjapisteitä vasta toisen kerran 14 ottelussa.

Ässät tuuliajolla

Porilaisen Ässien kurimus jatkuu. Perjantaina oli liigajohtaja TPS:n vuoro hakea vieraspisteet, jotka heruivat maalein 3–2.

TPS otti kotijoukkueelta luulot pois avauserässä, kun se iski erän puolivälissä kaksi maalia 19 sekunnin sisällä. Niin paljon oli väliä Jack Rodewaldin ja Aarne Intosen osumilla.

Toisessa erässä TPS:n 18-vuotiaalla hyökkääjällä Kalle Väisäsellä oli kunnia tehdä liigauransa ensimmäinen maali ja nykäistä vierasjoukkue jo 3–0-johtoon. Sakari Salmisen kolmannessa erässä iskemät kaksi osumaa toivat Ässät maalin päähän, mutta ei lähemmäksi.

Sarjajumbo Ässät on hävinnyt neljä ottelua peräkkäin.

KooKoo jyrää

Ennen edellisen kierroksen Pelicans-vierasvoittoaan Jukureilla oli jonossa kuusi tappiota. Häviö tuli myös perjantaina kotiottelussa KooKoota vastaan. Vierasjoukkue haki pisteet Mikkelistä Kouvolaan maalein 2–0.

KooKoo oli terävänä erien aluissa. Avauserä vanheni vain 16 sekuntia, kun Heikki Liedes kauden yhdeksännellä maalillaan vei vieraat 1–0-johtoon. Ville Meskanen lisäsi johdon 2–0:aan toisen erän kolmannella minuutilla.

Jukurit voitti toisen erän laukaukset 25–4, mutta kotijoukkueen viimeistelytaito oli ruosteessa, sillä 20-minuuttinen päättyi 0–0. KooKoon 19-vuotias tshekkivahti Nick Malik piti nollan 35 torjunnalla.

Ottelun lopussa Jukurien latvialaishyökkääjä Oskars Batna taklasi KooKoon Oskari Mannista rumasti päänseudulle. Batna ajettiin kaukalosta ulos, ja kurinpidon lisätoimia on odotettavissa.

Sarjataulukossa toiseksi noussut, muita enemmän otteluja pelannut KooKoo on voittanut yhdeksästä viime pelistään peräti seitsemän.

SaiPa vauhditti HPK:n alamäkeä

Lukon viime kauden Suomen mestariksi valmentanut Pekka Virta on tuonut SaiPaan siirryttyään lappeenrantalaisjoukkueeseen särmää. SaiPa otti toisen vierasvoiton peräkkäin, kun se kellisti HPK:n 3–0.

Tshekkihyökkääjä Dominik Lakatos teki SaiPasta 1+1 pistettä. SaiPa-vahti Niclas Westerholm tarvitsi nollapeliinsä 16 torjuntaa.

Kun Jarno Pikkarainen tuli Matti Tllikaisen tilalle päävalmentajaksi, HPK voitti heti kolme ottelua peräkkäin. Nyt HPK:n tappiopelien sarjalla on mittaa kolme ottelua.

Oikaisu 22.10.2021 kello 21.48. Korjattu Nick Malikin kansallisuudeksi tshekkiläinen, ei yhdysvaltalainen. Hänellä on molempien maiden passi, ja on hän on edustanut Tshekkiä nuorisomaajoukkueissa.