Stadilaisille ei riitä kerta: HIFK hyvästelee Hakametsän pyhätön kahtena peräkkäisenä iltana – Suomi ja Saarela poissa Ilveksen kokoonpanosta

Ilveksen ja IFK:n fanit ovat olleet läheisissä väleissä loppuvuoden 2012 hienon kannustustempauksen jälkeen.

Stadilaiseen tyyliin sopii hyvin, ettei jäähyväisiin riitä yksi kerta.

Niinpä HIFK:n liigajoukkue hyvästelee Hakametsän jäähallin kahtena peräkkäisenä iltana – keskiviikkona Ilvestä ja torstaina Tapparaa vastaan.

IFK saapuu Tampereelle nousuvireisenä joukkueena. Ville Peltosen luotsaamalla ryhmällä on takanaan kotivoitto Tapparasta ja vierasvoitto Jukureista. Vaikka pelissä on vielä runsaasti viilaamista, merkit ovat selvät. IFK on entistä vaarallisempi vastustaja.

Viime viikonloppu oli tärkeä etappi myös Ilvekselle. Tamperelaisten alakulo vaihtui riemuun, kun Jukurit ja Ässät kaatuivat. Nämä voitot olivat tärkeitä paitsi sarjasijoituksen myös työrauhan kannalta.

Isona ja pahana tunnettu IFK herättää voimakkaita tunneryöppyjä ympäri maata, mutta kovan kuoren sisältä löytyy myös paljon lämpöä.

Tämä tuli vahvasti esille lokakuussa 2012 Ilveksen suurien talousvaikeuksien keskellä.

Silloin sankoin joukoin Hakametsään saapuneet IFK-fanit olivat rakentaneet Ilvestä varten 16 kannustuskyltti. Määrä kuvasi tamperelaisseuran mestaruuksia. Kylteistä paljastui koskettava tsemppiteksti "Kom igen Ilves".

Tämä oli suuri kunnianosoitus ja samalla henkinen tuki legendaariselle seuralle.

Ilta näyttää, nähdäänkö Hakametsässä tänä iltana jotakin vastaavaa. Tampereen kiekkopyhätöstä on tullut myös IFK-faneille tuttu paikka vuosikymmenten saatossa.

Ilveksen valmennusjohto on joutunut sorvaamaan kokoonpanoa uuteen uskoon, kun luottohyökkääjät Eemeli Suomi ja Antti Saarela ovat pudonneet vahvuudesta Porin vierailun jälkeen. C-kirjainta kantaa nyt Petri Kontiola.

Tshekkihyökkääjä Jakub Kos, 18, debytoi liigassa. Toinen laituri Joona Korhonen haki ensituntumaa viime kaudella neljässä ottelussa. Tuore tshekkihankinta Dominik Masin esiintyy yleisölle ensimmäisen kerran kolmannessa pakkiparissa.

Hakametsän liigakamppailu alkaa klo 18.30.

Ilveksen kokoonpano:

Jani Nyman–Petri Kontiola–Nicholas Baptiste

Miro Nalli–Panu Mieho–Joona Korhonen

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Jakub Kos–Joni Ikonen–Joonas Oden

Jarkko Parikka-Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Tuomas Salmela–Dominik Masin

Aleksi Elorinne

Vadim Zherenko (Roope Taponen)