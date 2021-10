Tappara kohtaa CHL:n pudotuspeleissä hallitsevan Ruotsin mestarin – jatkopaikka ratkeaa maalierolla

Tappara voitti oman CHL-lohkonsa, pudotuspelivastustaja Växjö oli oman lohkonsa toinen.

Tapparan peli CHL:ssä on luistanut mallikkaasti ja joukkue voitti oman alkulohkonsa. Pudotuspelien avauskierroksella vastaan tulee ruotsalainen Växjö Lakers. Kuva Skellefteå-kotipelistä.

Aamulehti

Tampereen Tappara kohtaa jääkiekon Mestarien liigan CHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella ruotsalaisen Växjö Lakersin.

Tappara voitti CHL:ssä oman alkulohkonsa, kun taas Växjö oli lohkonsa toinen.

Växjö on hallitseva Ruotsin mestari, joka on juhlinut Ruotsin mestaruutta viime aikoina useasti, vuosina 2021, 2018 ja 2015. Tällä hetkellä Växjö on Ruotsin liigassa neljäntenä pelattuaan kymmenen peliä.

Växjö-paidassa pelaa kolme suomalaista: Juuso Vainio, Miika Koivisto ja Julius Nättinen.

Växjö pelasi CHL:n finaalissa kaudella 2017–2018, jolloin se hävisi JYPille.

Pudotuspelien avauskierroksella pelataan kaksi peliä, yksi kummankin kotihallissa. Pelipäivät eivät ole vielä vahvistuneet. Jatkoon menijä ratkeaa kahden pelin maalierolla.

Avauspelin päättyessä tasan ei pelata jatkoaikaa. Jos voitot ja maalit ovat kahden pelin jälkeen tasan, pelataan kymmenen minuutin jatkoaika kolmella kolmea vastaan. Jos sekään ei tuo tulosta, haetaan jatkoon menijä voittomaalikilpailusta.

Toinen suomalainen alkulohkostaan jatkoon päässyt Rauman Lukko kohtaa italialaisen HC Bolzanon.