Ilves vahvistaa puolustustaan tshekkipelaajalla, joka saapuu KHL:stä

25-vuotias Domikin Masin on Ilveksen uusi vahvistus miesten jääkiekkoliigassa.

Ilves on miesten jääkiekkoliigassa neljän pelin tappioputkessa tällä hetkellä, kuva SaiPa-juhlaottelusta.

Aamulehti

Tampereen Ilves teki peliliikkeensä miesten jääkiekkoliigassa, kun tamperelaisryhmä hankki puolustukseensa tshekki Dominik Masinin.

25-vuotias Masin pelasi alkukauden KHL-joukkue Amur Habarovskissa 15 peliä ilman tehopisteitä.

Masin on 188 senttiä pitkä, painaa 90 kiloa ja laukoo vasemmalta puolelta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme hankittua tässä vaiheessa kautta pelaajan, joka auttaa meitä kaikilla pelin osa-alueilla. Dominik tuo peliimme monipuolisuutta sekä kiekollista ja kiekotonta osaamista. Hän pystyy pelaamaan isot minuutit ja auttamaan meitä voittamaan”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kertoi seuran tiedotteessa.

Masinin sopimus on loppukauden mittainen ja hän saapuu Suomeen lauantaina. Ilves kertoo, että hän on joukkueen käytettävissä, kun kansainväliseen pelaajasiirtoon liittyvät asiat on saatu hoidettua.

Masin on Tampa Bay Lightningin kakkoskierroksen varaus vuodelta 2014. Aikuistasolla hän on pelannut viidellä kaudella AHL:ssä ja viime ja tällä kaudella KHL:ssä.

Isokokoinen puolustaja on ottanut ALH-kausinaan reilut 70 jäähyminuuttia neljällä kaudella. Viime kaudella hän pelasi yhdeksän peliä Tshekin maajoukkueessa.

Masinin pelinumero Ilveksessä on 97.

Ilves on tällä hetkellä kiekkoliigassa neljän pelin tappioputkessa ja sarjassa sijalla 11.