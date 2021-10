Ilveksen valmennusjohto rikkoi tutkaparinsa – Löytyykö lisätehoja, kun Kontiola ja Suomi hyökkäävät eri ketjussa?

Tamperelaisia isännöivä Pelicans on päästänyt kolmessa viime ottelussa vain yhden osuman.

Ilveksen valmennusjohto on tehnyt radikaalin liikkeen palauttaakseen liigajoukkueen voittojen tielle kolmen peräkkäisen tappion jälkeen.

Tamperelaiset ovat rikkoneet tutkaparinsa Petri Kontiola-Eemeli Suomi tämän illan Pelicans-kamppailuun.

Kontiolan rinnalla kokeilevat nyt Panu Mieho ja Antti Saarela. Suomi aloittaa vieraskamppailun Balazs Sebökin ja Nicholas Baptisten kanssa.

Myös alempia ketjuja on viilattu karusti päättyneen 90-vuotisjuhlaottelun jälkeen. Energinen Miro Nalli nousee nyt nelosketjun laituriksi. Ykkösketjussa kokeillut Santeri Virtanen on tällä kertaa kokoonpanon ulkopuolella.

Tshekkivahti Marek Langhamer palaa odotetusti tolppien väliin.

Ilveksellä on edessään vaativa tehtävä, sillä lahtelaisisäntä on ollut vahvassa vedossa viime kierroksilla. Pelicans on voittanut jo kolme ottelua putkeen huippuvireisen veskarin Emil Larmin johdolla. Larmi on päästänyt näissä kamppailuissa vain yhden osuman.

Sentteri Lukas Jasek (3+9=12) kuuluu ilman muuta alkukauden suurimpiin ilopillereihin. Jasek on löytänyt hyvän yhteyden erityisesti Iikka Kangasniemeen.

Eturivi on nyt entistä vaarallisempi, kun toinen tshekki Jiri Smejkal palaa vahvuuteen viiden ottelun tauon jälkeen.

Lahden liigakamppailu alkaa klo 18.30.

Ilveksen kokoonpano:

Panu Mieho–Petri Kontiola–Antti Saarela

Eemeli Suomi–Balazs Sebök–Nicholas Baptiste

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Miro Nalli–Joni Ikonen–Joonas Oden

Jarkko Parikka-Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Niko Peltola–Tuomas Salmela

Aleksi Elorinne

Marek Langhamer (Vadim Zherenko)