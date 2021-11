Vielä viisi vuotta sitten Ilves ei ollut areenakunnossa – seuralegenda Risto Jalolla on tietty maine, jota Ilves kipeästi tarvitsee

Ilves siirtyy areena-aikaan paremmassa kuosissa kuin olisi taannoin voinut uskoa.

Aamulehti

Tätä hetkeä kartoin,

Tätä väistin,

Tätä niin pelkäsin,

Sen on tultava loppuun,

Nyt on aika,

Viimeiseen tiimaan.

Entisen Ilves-kapteenin ja -taistelijan Tapio Laakson suosikkibändin Apulannan hienon kappaleen Armon voi tulkita kertovan kuolemasta, mutta sen sanat tulivat väistämättä mieleen perjantai-iltana Hakametsän täpötäysillä lehtereillä.

Kuten Aamulehden viimepäiväiset jäähyväisjutut osoittavat, Hakametsän jäähalli on ollut alkuvuodesta 1965 tähän hetkeen paitsi Tapparan ja Ilveksen kotipyhättö, myös suurten tunteiden pyhättö, jossa tamperelaiset ja pirkanmaalaiset ovat voineet kokea näitä tunteita yhdessä. Hakametsässä on rakastuttu, ystävystytty, itketty ja naurettu.

Lauantaina on viimeisen tamperelaisten pääsarjapelin vuoro, kun Tappara ja HPK ottavat Hakametsän estradin haltuun. Sen jälkeen siirrytään uuteen Nokia-areenaan.

Ilves siirtyy areena-aikaan paremmassa kuosissa kuin olisi taannoin voinut uskoa. Vielä viisi vuotta sitten Vincent Manngardin omistama Ilves virui konkurssin partaalla. Tampereella vain naapuriseura Tappara vaikutti olevan areenakunnossa. Uusi omistajaryhmittymä sai helmikuussa 2017 Ilveksen käsiinsä, mistä alkoi seuran nousu.

Tilinpäätöksissä Ilves on koronakautta – ymmärrettävästi – lukuun ottamatta kääntänyt useiden satojentuhansien eurojen tappiot vastaaviksi voittolukemiksi. Samalla kaikenlainen kulissisirkus on vaihtunut ammattimaiseen toimintaan. Toimitusjohtaja Risto Jalo on saanut ansaitusti tarkan markan miehen maineen. Sitä Ilves juuri kaipaa, jotta sen talous voisi pönkittyä pitkin 2020-lukua.

Kaukalossa Ilves on kasvanut vitsistä varteenotettavaksi joukkueeksi, mutta sen viimeinen askel, kevään menestys, on yhä ottamatta. Ensi keväänä tulee täyteen 20 vuotta Ilveksen viimeisimmästä välieräpaikasta. Suuret teot, joihin perjantaina juhlistettu vuoden 1985 Ilves-joukkue kykeni, jäivät odottamaan ensi viikolla alkavaa areena-aikaa.