Yli 1 200 NHL-ottelun entinen tähtipelaaja Olli Jokinen rakentaa Mikkelin Jukureista menestyvää seuraa ja nostaa tavoitteet korkealle. Kielitaitokin karttuu, sillä Jokisen joukkueessa puhutaan vain englantia.

Entinen huippupelaaja ja nykyinen valmentaja Olli Jokinen kuunteli englanninkielistä puheensorinaa NHL-seurojen pukuhuoneissa 17 kautta.

Mikkelin Jukureihin Jokinen toi karismansa, kokemuksensa ja vieraan kielen. Tällä kaudella Jukurit pelaa amerikanenglanniksi.

Valmennus, harjoitukset ja otteluihin valmistautumiset Jokinen hoitaa englanniksi. Kymmenen kauden NHL-veteraani Sergei Krivokrasov antaa tukea taustalla.

Krivokrasov on Venäjältä lähtöisin oleva entinen laitahyökkääjä, joka tuntee Jokisen tapaan Amerikan metkut.

Jukureissa pelaa seitsemän ulkomaalaista: kolme ruotsalaista, kaksi tshekkiä ja kaksi venäläistä. Krivokrasovin poika Nikita sai kaksoiskansalaisuuden, kun hän syntyi Yhdysvalloissa isän pelatessa Minnesotassa.

–Henkilökohtaiset palaveritkin pidän englanniksi, mutta jos on nuori pelaaja, voidaan vaihtaa muutama sana suomeksi, Jokinen sanoo.

” ”Mun luonteenpiirteisiin ei kuulu ujous.”

Olli Jokinen (kesk.), Sami Vatanen ja Jussi Jokinen juhlivat Suomen maalia Sotshin olympialaisissa talvella 2014.

Jokinen oppi savoa kotonaan Kuopiossa ja Stadin slangin alkeet kahdella HIFK:n kaudellaan, kunnes lähti ”kaksikielisenä” Los Angelesiin 18-vuotiaana huippulupauksena kaudelle 1997–1998.

–Minimaalinen, vastaa Jokinen kysymykseen englannintaidostaan ensimmäisellä NHL-kaudella.

–Mun luonteenpiirteisiin ei kuulu ujous. Oli pakko oppia ja uskaltaa käyttää englantia.

Jukureissa tarjotaan samaa kielikylpyä, jonka Jokinen kävi läpi alle 20-vuotiaana nuorukaisena. Jos pelaaja ei vielä osaa englantia, kauden jälkeen pitäisi hallita ainakin kiekkotermistö.

Vielä ensimmäisellä kaudella Jokisen kiekkoilulliset uroteot jäivät Pohjois-Amerikassa vähiin, mutta paluu kesken kauden takaisin IFK:hon jalosti Jokisesta Päällikön.

Ensin tuli Nuorissa Leijonissa maailmanmestaruus tammikuussa 1998 ja perään IFK:ssa SM-kultaa. Mestaruuksia juhlittiin – ja sikarit paloivat.

Viimeistään silloin kiekkoilua seurannut kansa oppi tuntemaan Jokisen. Suomalainen kiekkoilu oli saanut yhden persoonan lisää.

Lempinimi Päällikkö juurtui lähtemättömäksi osaksi Jokista.

Jos Jokinen tunnettiinkin nuorena miehenä vauhdikkaana yökiiturina, muutti hän elämäntyylinsä täysin ennen kolmikymppisiään.

Päänsäryt ja krapulat saivat väistyä, kun Jokinen laittoi korkin kiinni.

Kaudella 2013–2014 Jokinen pelasi neljänsissä olympialaisissaan, ja kevään MM-turnaukseen hän sai paitaansa kapteenin C-kirjaimen. Tuohon aikaan hän puhui kokemuksella, millaisen muutoksen raitistuminen toi.

” ”Jos tulee vastoinkäymisiä, on vain jatkettava pelaamista.”

Olli Jokinen kantoi kapteenin C-kirjainta neljä kautta Florida Panthersissa.

Jukureissa Jokisen tavoitteet nousevat korkeuksiin. Hän sanoo joukkueen pelityylin vaativan henkistä kovuutta.

–Me emme lähde selviytymään, me haluamme olla pelin päällä.

Suuria sanoja ja kova vaatimus seurassa, jonka menestykset rajoittuvat Mestiksen mestaruuksiin ja jokavuotiseen selviytymistaisteluun Liigassa. Jokinen kuitenkin luottaa kykyihinsä valmentajana, vaikka kokemus on toistaiseksi seitin ohutta.

Pelaajauransa jälkeen Jokinen valmensi Floridassa akatemiaikäisiä nuoria eli teinipoikia.

Ammattilaisjoukkueessa on toisin, kun vanhimmat Jukurien pelaajat ovat lähes Jokisen ikäluokkaa ja jopa entisiä pelikavereita.

Sentteri Jarkko Immonen pelasi muutamia arvoturnauksia Jokisen kanssa, viimeisen kerran Minskissä MM-finaalissa 2014. Myös Pekka Jormakka pelasi samassa Leijonien hopeajoukkueessa Jokinen ja Immosen kanssa, ja hänkin on alkavalla kaudella Jukureissa.

Kysymykseen, kuinka tärkeää Jukureille olisi saada hyvä alku, Jokinen vastaa, ”ettei hänen jaksamisestaan tarvitse pitää huolta.”

Lyhyen miettimishetken jälkeen Jokinen lisää:

–Kyllä hyvä startti on elintärkeä tälle joukkueelle. Isoin juttu on henkinen kovuus. Jos tulee vastoinkäymisiä, on vain jatkettava pelaamista.

Jokinen sanoo, että itseluottamuksen ja henkisten voimavarojen kanssa on tehty töitä.

” ”Ei jää ainakaan siitä kiinni, jos pelaaja lähtee meiltä maailmalle, ettei osaisi englantia.”

Olli Jokinen, nuorten MM-kulta ja kuuluisa sikari.

Mikkelissä on kuulemma saatu kuulla ihan tarpeeksi sitä laulua, jossa sanotaan, ettei Jukurit kuulu Liigaan.

–Sitä ollaan muuttamassa.

Kiekkokansa kohahti, kun Jukurit palkkasi Jokisen. Idea tuli Jukurien urheilujohtaja Mikko Hakkaraiselta, ja uutinen kiipesi otsikkotasolle ympäri maan.

Jukurit ei lähtenyt pyörittämään vanhojen valmentajien karusellia, vaan kaappasi Jokisen ulkokehältä.

Voisi kuvitella Mikkeliin syntyneen kiekkobuumin Jokisen ansiosta. Kiekkolegenda, joka on pelannut yli 1 200 NHL:n runkosarjaottelua ei jätä ketään kylmäksi.

–En ole [buumia] aistinut, kun en ole paljon kaupungilla liikkunut, Jokinen sanoo.

Kaikki käytettävissä oleva aika on mennyt hallilla ja joukkueen rakentamisessa. Harjoituskaudella Jukurit hävisi enemmän kuin voitti, mutta peli miellytti Jokista.

Valmistavien otteluiden peli hurmaa varmasi mikkeliläiset katsojat. Näin Jokinen uskoo.

Pelaajat ja uusi valmentaja ovat oppineet tuntemaan toisensa yhteisen kymmenen viikon aikana. Kokenut Jormakka onkin ehtinyt kehua mediassa Jokisen valmennuskuvioita ja metodeja.

Otteluiden aikana Jokinen peluuttaa hyökkääjiä, Vesa Surenkin puolustajia ja Krivokrasov katsoo kokonaisuutta ja vastustajien metkuja.

Jokinen haluaa nostaa Jukurit sille tasolle, että Mikkelistä lupaavimmat pelaajat voivat jatkaa suurempiin ympyröihin. Pelit kaukalossa näyttävät, mihin suuntaan Jokisen laiva kulkee.

–Ei jää ainakaan siitä kiinni, jos pelaaja lähtee meiltä maailmalle, ettei osaisi englantia.

Jokisen ensimmäinen tavoite on täyttymässä.

Kuka? Olli Jokinen Syntynyt joulukuussa 1978, 42-vuotias. Mikkelin Jukurien päävalmentaja kaudella 2021–2022. Kasvattajaseura KalPa, jossa nousi ensimmäisen kerran Liigaan. Seurat Liigassa KalPa ja HIFK. Pelannut myös Sveitsissä ja Ruotsissa. Los Angeles Kings varasi Jokisen 1. kierroksella numerolla kolme vuonna 1997. NHL:ssä Jokisen seurat olivat Los Angeles, Florida, Phoenix, Calgary, New York Rangers, Winnipeg Jets, Nashville, Toronto ja St. Louis. Voitti pelaajana olympiahopeaa 2006, nuorten MM-kultaa 1998, Suomen mestaruuden 1998 ja lisäksi kaksi olympiapronssia 2010 ja 2014, kolme MM-hopeaa ja kolme MM-pronssia. Valmentanut South Florida Hockey Academyssa 2017–2021.