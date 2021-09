Pelicans-valmentaja sai pitkän jatkosopimuksen jo ennen liigakauden avauspeliä

"Aloitettu matka on vielä täysin kesken"

STT

Jääkiekkoliigassa pelaava Lahden Pelicans teki kauden 2023–24 loppuun asti ulottuvan jatkosopimuksen päävalmentaja Tommi Niemelän kanssa. Niemelä aloitti lahtelaisten päävalmentajana viime vuonna ja luotsasi joukkueen runkosarjassa kuudenneksi.

Pudotuspeleissä matka katkesi puolivälierissä TPS:n käsittelyssä, mutta kausi oli onnistunut ja vaikutti pitkän jatkosopimuksen syntymiseen seuraavan kauden kynnyksellä. Niemelän aiempi sopimus oli kaksivuotinen ja sisälsi jatko-option. Uudessa sopimuksessa on optio kaudesta 2024–25.

– Aloitettu matka on vielä täysin kesken ja yhdessä koettiin, että haluamme tätä jatkaa sekä nähdä, mihin se johtaa. Kaikki ihmiset tässä yhteisössä ajattelevat samaa ja uskomme, että Pelicansilla on hienot ajat edessä. Täällä vallitsee vahva me-henki ja uskon, että se on voimavara, joka kantaa meitä pitkälle, Niemelä kertoi seuran verkkosivuilla.

Ennen liigapestiään Niemelä valmensi Suomen poikamaajoukkueita ja työskenteli sen jälkeen apuvalmentajana Sveitsin liigan Lausannessa. Hän valmensi Pikkuleijonat alle 18-vuotiaiden maailmanmestareiksi 2018.

– Niemelän nykyaikainen toimintatapa ja lähestyminen paitsi valmentajuuteen myös yhteisön kehittämiseen olivat avainasemassa, miksi halusimme hyvissä ajoin kiinnittää hänet pitkäksi aikaa osaksi Pelicansia. Meillä on ollut hyvä yhteinen sävel alusta asti ja olen erittäin tyytyväinen, että tarina saa jatkoa, Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen sanoi.

Pelicansin kausi alkaa lauantaina HIFK-kotiottelulla.

