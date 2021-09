Kokenut sentteri palaa HIFK:n riveihin

Sopimuksessa on lokakuun alussa umpeutuva optio loppukaudesta.

Helsinki

Jääkiekkoliigan HIFK vahvistaa hyökkäystään mielenkiintoisella nimellä vielä ennen tällä viikolla alkavaa kautta. Seura kertoi maanantaina tehneensä sopimuksen keskushyökkääjä Petteri Wirtasen kanssa. Sopimuksessa on lokakuun alussa umpeutuva molemminpuolinen optio loppukaudesta 2021–22.

Wirtanen, 35, palaa HIFK:hon yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Hän pelasi HIFK:ssa kaudet 2009–12 ja oli tärkeässä roolissa helsinkiläisten voittaessa SM-kultaa 2011. HIFK:sta lähdön jälkeen Wirtanen on pelannut KHL:ssä, Sveitsissä, Ruotsissa sekä TPS:ssä, jossa hän kokosi viime kaudella 54 runkosarjaottelussa tehot 4+8.

– Olen pirun innoissani, tämä on kuin kotiin tulisi. Aika pitkä pätkä tullut oltua muualla, mutta on tämä sellainen paikka, jonne on aina halunnut tulla takaisin, Wirtanen iloitsee.

– Olen ollut ilman sopimusta. HIFK:sta soitettiin ja sanoin, että olen aina valmis tulemaan millä tahansa ehdoilla jeesaamaan. Aika nopeasti saatiin homma sovittua, ja nyt olen täällä.