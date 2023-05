Uuteen koirarekisteriin kahdessa päivässä 11 000 koiraa – tällaista palautetta on tullut omistajilta

Maanantaina avattuun koirarekisteriin on rekisteröity jo tuhansia koiria. Rekisteröinnit uuteen koirarekisteriin pitäisi hoitaa vuoden loppuun mennessä.

Aamulehti

Maanantaina avattuun koirarekisteriin on rekisteröity jo tuhansia koiria kahden ensimmäisen päivän aikana.

”Rekisteröintejä on tullut jo hieman yli 11 000 kappaletta”, kertoo Ruokaviraston ylitarkastaja Terhi Jääskeläinen.

”Tässä on ihan selvä alkupiikki kun rekisteri on vasta avattu, mutta jotta kaikki koirat saataisiin rekisteröityä vuoden loppuun mennessä, päivässä pitäisi tulla useampi tuhat rekisteröintiä”, Jääskeläinen sanoo.

Rekisterin avautuminen on poikinut ensimmäisinä päivinä paljon palautetta sekä kyselyitä. Osalla on ollut hankaluuksia rekisteröintipalvelun käytössä ja jonkin verran on raportoitu virhetilanteista.

”On tullut myös sellaista palautetta, että on ilmoitettu, että koira on saatu rekisteriin onnistuneesti. Sitten on tullut laajemmalti kyselyä, miksi tällainen rekisteri on avattu ja mitä se maksaa. Tätä kyseltiin jo ennen rekisterin aukenemista, ja nyt tämä keskustelu aktivoitui uudestaan”, Jääskeläinen kertoo.

Rekisteröinti avautui yksityishenkilöille 8. toukokuuta, ja myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus saada rekisteröinti avattua myös y-tunnuksellisille toimijoille.

Lue lisää: Koirarekisteri aukesi maanantaina – Mitä koiranomistajan pitää nyt tehdä?

Jääskeläisen mukaan y-tunnuksellisille toimijoille tarkoitetun rekisteröinnin aukeamiselle ei ole vielä tiedossa tarkkaa päivämäärää, mutta tavoite on saada se toimintaan viimeistään elokuussa.

Koira voidaan rekisteröidä y-tunnukselliselle toimijalle esimerkiksi, jos koirat ovat osana elinkeinotoimintaa, kuten homekoirille tai muille työkoirille.

Myös yritys- ja yhdistystoiminta, jonka toimialaan kuuluu koirien myyminen, välittäminen tai pidempiaikainen hoitaminen, kuten rescue-järjestöt, pentujen maahantuonti tai koirien kasvatustoiminta elinkeinona.

Laiminlyönti maksaa

Jääskeläinen kertoo, että ennen vuotta 2023 syntyneet tai maahantuodut koirat pitää rekisteröidä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

”Siinä on selvä määräaika. Tänä vuonna syntyneet tai maahantuodut koirat on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa syntymästä tai maahantuonnista, tai aiemmin, jos ne luovutetaan eteenpäin tätä ennen.”

Aluehallintovirasto ja ely-keskus voivat määrätä vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron seuraamusmaksun, jos koiran tunnistusmerkintä laiminlyödään. Miksi seuraamusmaksun hintahaarukka on näin laaja?

”Viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti millainen rikkomus on kyseessä. Maksun suuruus perustuu siihen, millainen toiminnan mittakaava on ja millaista riskiä rikkomukset muodostavat. Suurempi maksu voidaan määrätä, jos on esimerkiksi laajempaa toimintaa, jossa myydään tunnistemerkitsemättömiä pentuja. Sama hintahaitari on käytössä myös muiden eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa”, Jääskeläinen kertoo.

Hintahaitarin yläpäähän sijoittuvat esimerkiksi sellaiset tapaukset, jotka jo isommin vaarantavat eläintautitilannetta tai elintarviketurvallisuutta.

Jääskeläisen mukaan seuraamusmaksu koiran rekisteröimättä jättämisestä ei ole automaattinen vaan viranomaisten keino niille, jotka eivät halua noudattaa rekisteröintivaatimusta.

"Tämän vuoden viranomaiset keskittyvät ohjeistamaan ja neuvomaan, mutta jos selvästi kieltäydytään, niin seuraamusmaksu on mahdollisuus", Jääskeläinen sanoo.

Mitä piilotetaan?

Valvoville viranomaisille voi myös ilmoittaa rekisteröimättömästä koirasta.

”Jos ilmiantoja tulee, toivoisin että ne tulisivat myyjistä, jotka myyvät rekisteröimättömiä pentuja. Toivoisin myös pentujen ostajien havahtuvan ajattelemaan, onko rekisteröimättömiä koiria myyvällä jotain, mitä halutaan pitää piilossa.”

Koirarekisterin avaamista on perusteltu muun muassa pentutehtailun ja laittoman koirien maahantuonnin ehkäisemiseksi.