Hoopersissa koira joko kiertää esteet tai juoksee niistä läpi. Peruseste on nimeltään hoop, jonka mukaan laji on saanut nimensä. ”Se on tuollainen kaari, mutta sille on hankala löytää suomennosta. Hoopeja on erinäinen määrä radalla”, Ria Alatalo sanoo. Muita esteitä ovat tynnyrit, lyhyet ja suorat putket sekä niin kutsutut veräjät tai portit.