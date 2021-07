Main ContentPlaceholder

Lemmikki

Tamperelaisen Pertti Nurmen poikkeuksellisen suurikokoinen koira kerää katseita Tampereen keskustassa, katso video – ”Enhän minä tiennyt, että siitä näin iso tulisi”

Tältä näyttää 74 kiloa painava Chapo, joka on tiettävästi Suomen suurin amerikanbully. Se herättää huomiota kadulla kulkiessaan ja on tuttu näky tamperelaisella kamppailusalilla. Omistaja Pertti Nurmi kertoo, millaista on elämä poikkeuksellisen ison koiran kanssa. – Haluan hälventää näiden koirien aggressiivista mainetta. Juttu on julkaistu toukokuussa 2021.

Pertti Nurmen reilu 3,5-vuotias amerikanbully Chapo on isäntänsä paras kaveri. Siitä lähtien, kun Nurmi toi koiran puolivuotiaana kotiinsa, Chapo on seurannut häntä liki kaikkialle.

Aamulehti – Is it dangerous? Tamperelainen Pertti Nurmi on juuri astunut kadulle thai- ja potkunyrkkeilyseura Chitalada Finlandin salin ovesta, kun ulkomaalaistaustainen mies tulee juttusille. Tämä on huomannut Nurmen koiran ja utelee, onko se vaarallinen. Ei ole, Nurmi vakuuttaa, ja tuntematon uskaltautuu antamaan Chapo-koiralle rapsutuksia.