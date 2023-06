Mänttä-Vilppulaan tulee esille harvoin nähty Schjerfbeckin maalaus

Laiturilla-maalaus on hankittu Serlachiuksen taidekokoelmaan talven aikana. Maalaus on ollut vuosikymmeniä yksityisomistuksessa.

Harvoin nähty Helene Schjerfbeckin maalaus on tänä kesänä esillä Serlachius-museo Göstan kartanossa Mäntässä. Kyse on Laiturilla-maalauksesta, jonka maalari teki vain 17-vuotiaana.

Pienikokoinen öljyvärityö on ollut vuosikymmeniä yksityisomistuksessa ja saman suvun hallussa, ja näin ollen maalaus on jäänyt suurelle yleisölle vieraaksi.

Museon tiedotteen mukaan Laiturilla olisi ollut julkisesti esillä kenties vain Schjerfbeckin muistonäyttelyssä, joka järjestettiin vuonna 1954 Helsingin Taidehallissa.

Maalauksessa nuori nainen nostaa laiturilla lippua merkiksi liikennöivälle höyrylaivalle tai veneelle, jotta se pysähtyisi ottamaan matkustajat kyytiin.

Maalaus on hankittu Serlachiuksen taidekokoelmaan talven aikana, ja konservoinnin ja kehystyksen jälkeen se on asetettu esille Kartanon klassikot -ripustukseen. Esillä museossa on kaikkiaan 14 Schjerfbeckin teosta.

”Vaikka Laiturilla-teos ei kuulu Schjerfbeckin modernistisiin mestariteoksiin, se on hieno osoitus hänen kasvustaan taiteilijaksi ja ansaitsi tulla liitetyksi kokoelmaan”, arvioi johtaja Pauli Sivonen taidesäätiöstä tiedotteessa.

Schjerfbeck (1862–1946) on maalannut Laiturilla-teoksen todennäköisesti Sjundbyn kartanossa Siuntiossa vuonna 1879, jolloin hän valmistui Adolf von Beckerin taidekoulusta, osallistui ensimmäiseen näyttelyynsä ja lähti ensimmäiselle opintomatkalleen Pariisiin.