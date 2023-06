Tampereella alkaa kansainvälinen valokuvafestivaali, joka järjestetään kolmen vuoden välein: ”Kaikkea ihmisen tuottamaa pitää uskaltaa katsoa”

Kansainvälisessä valokuvafestivaalissa Backlightissa pohditaan kesän aikana julmaa valotusta ja valokuvien todistusvoimaa nykymaailmassa.

Britanniassa asuva, iranilaissyntyinen taiteilija Solmaz Daryani on kuvannut kuivuudessa häviävää suolajärveä valokuvasarjaansa The Eyes of Earth.

Aamulehti

Kolmen vuoden välein järjestettävä valokuvafestivaali Backlight esittelee jälleen Tampereella kiinnostavaa kansainvälistä nykyvalokuvaa.

Kuraattoreita on tänä vuonna kaksi. Harri Pälviranta on tamperelaissyntyinen valokuvataiteilija, joka on dokumentaarisissa teoksissaan käsitellyt paljon väkivaltaa ja maskuliinisuutta. Hän on kuvannut pahoinpideltyjä ihmisiä, kouluampumisia ja asekulttuuria. Toisen kuraattorin, kuvataiteilija Marko Karon teokset liittyvät usein erilaisiin konflikteihin ja niiden tapahtumapaikkoihin.

Festivaalin teemana on kuvien todistusvoima nykymaailmassa. Miten valokuvataiteissa kuvien todistusvoimaan suhtaudutaan, Harri Pälviranta?

”Se on monipolvinen kysymys. Toisaalta kamppailemme representatiivisen kuvan luonnetta vastaan, sitä, että kuva näyttäisi suoraan jotain todellisuudesta. Valokuvataiteissa yritetään usein löytää toisenlaista kierrettä niin, että kuva olisi jotain enemmän. Backlightissa kuva on hyvin monikerroksinen. Meillä on todella suoraa, dokumentaarista valokuvaa ja elokuvaa, jonka materiaali on pääasiassa historiallista. Sitten on Nykyajassa esillä olevien Susanne Kriemannin teosten tapaisia installaatioita, joissa on esineitä, kuvia ja radioaktiivista materiaalia, joilla on piirretty kuvia. Valotus niissä ei olekaan valollinen vaan säteilyllinen. Ilmiöt itse, kuten ilmansateet, kylmyys, kuumuus tai säteily piirtävät maailmaamme valokuvan kaltaisia jälkiä.”

Harri Pälvirannan mukaan globaalit kriisit ja saasteet jättävät maailmaan valokuvan kaltaisia jälkiä. Susanne Kriemannin kuvaamat broilerikanat ovat samanikäisiä, mutta pienempi on altistunut uraanisäteilylle.

Mitä mieltä olette propagandasta, kuvien manipuloinnista ja tekoälyllä tuotetuista kuvista?

”Valokuvan historiassa tällaiset aiheet eivät ole mitenkään uusia. Keskustelua kuvien luotettavuudesta, todistusvoimasta ja dokumentaarisesta arvosta on käyty ihan valokuvan syntyajoista lähtien. Jos ajattelee valokuvaa propagandan välineenä, kuvalla on tehty kaikenlaista niin hyvässä kuin pahassa. Sen vuoksi me rakastammekin tätä välinettä, koska se ei ole ongelmaton. Valokuvalla voi osallistua monenlaisiin prosesseihin. Lähtien yksityisten ihmisten Instagram-feedeista, joita tuotetaan identiteettipoliittisesti. Ne voivat tuntua viattomilta, vaikka tarkemmin ajateltuna lähtökohta on poliittinen. Valokuva on kautta aikojen ollut myös propagandan väline.”

Minkälaista aikaa kuvamaailmassa nyt eletään?

”Yleinen ymmärrys valokuvasta on privaatti ja arkinen, koska ihmiset kuvaavat niin paljon puhelimillaan. Lehtikuvat taas palvelevat eri tarkoituksia, siellä on uutiskuvaa ja kuvituskuvaa, joilla on erilaiset totuussuhteet. Taidekoulutuksessa on nykyisin vaikea näyttää historiallista julmuuskuvastoa, koska keskustelu turvallisen tilan tarpeesta on niin voimakasta. Omasta mielestäni tämä on ajanut jo ylihygieeniseen tilaan. Käytän itse paljon historiallisia kuva-arkistoja, ja viimeksi kun tutkin Kansan arkiston sisällissotakuvia totesin taas, kuinka paljon enemmän perspektiiviä historiaan valokuvat tarjoavat kuin tarinat. Kuvien voima on aivan käsittämätön. Jos historiallisten kuvien julmuudet yrittää putsata pois, yrittää samalla muokata historiaa. Sadan vuoden päästä se näyttäytyy sensuurina. Ajattelen itse niin, ettei ole mitään sellaista ihmisen tuottamaa, jota ei olisi syytä katsoa. Ymmärrys, sivistys, huolenpito ja toisten hyväksyminen lepäävät kaikki sen varassa, että uskallamme uhata itseämme. Emme voi toimia vain alueilla, jotka tuntuvat kivoilta ja turvallisilta.”

Backlight levittäytyy kaikkiaan viiteen kohteeseen, ja kestää läpi kesän. 17. kesäkuuta avautuva Tampereen taidemuseon näyttely on auki lokakuun puoliväliin saakka. Näyttelyiden lisäksi festivaalin aikana järjestetään taiteilijatapaamisia. Lauantaina 17. kesäkuuta Nykyajassa ja Galleria Saskiassa on taiteilijatapaamiset, ja Tampereen taidemuseon tilaisuudessa esiintyvät taiteilijat Anastasia Mityukova, Susan Schuppli ja Noelle Mason. Sunnuntaina 18.6. Arthouse Cinema Niagarassa on aiheeseen liittyvä lyhytelokuvaesitys.

Mikä? Backlight 23 Teema: Julmaa valoa / Cruel Radiance. Tapahtumapaikat: Valokuvakeskus Nykyaika (3. kesäkuuta–31. heinäkuuta, Galleria Koppelo (3. kesäkuuta–2. heinäkuuta), Galleria Saskia (3. kesäkuuta–2. heinäkuuta), Tampereen taidemuseo (17. kesäkuuta–15. lokakuuta) ja Pinni47 (7. kesäkuuta–30. heinäkuuta). Taiteilijat: Fiona Amundsen ja Kanariya Eishi (Uusi-Seelanti ja Japani/Uusi-Seelanti), Solmaz Daryani (Iran/Iso-Britannia), Veli Granö (Suomi), HNV-kollektiivi: Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi, Sinna Virtanen (Suomi), Susanne Kriemann (Saksa), Noelle Mason (Yhdysvallat), Ali Akbar Mehta (Intia/Suomi), Anastasia Mityukova (Sveitsi) , Susan Schuppli (Iso-Britannia), Anaïs Tondeur (Ranska), Toshio Fukada (Japani) ja Eiichi Matsumoto (Japani).

Saksalaisen Susanne Kriemannin yksityisnäyttelyssä Valokuvakeskus Nykyajassa tutkitaan entisen Itä-Saksan alueen uraanikaivosten säteilevää perintöä.