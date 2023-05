Tampereella alkaa tiistaina kulkea täysin uudenlainen ratikka – kävijä voi törmätä sisällä yllätykseen

Taiteilijanimellä Tomi Ivalo taideratikan uusimman ilmeen toteuttanut Timo-Olavi Jalkanen kutsuu kaupunkilaiset liikkuvaan luontokuvagalleriaan.

”Tampere syntyi järvien väliin ja järvien ansiosta. Linnut olivat Tampereenkin ensimmäisiä asukkaita, ja rantaluonto on säilyttänyt aidon identiteettinsä vuosisatojen ajan”, sanoo taideratikan luontokuvien takaa löytyvä taiteilijanimi Tomi Ivalo eli Timo-Olavi Jalkanen.

Aamulehti

Sinisävyisen raitiovaunun ovi aukeaa siipiään levittelevän joutsenen viereltä. Sisällä vaunussa vastassa on naurulokin tiukka tuijotus, pesää rakentava sorsapariskunta, aalloilla kelluvat lumpeenlehdet ja pinnan alla pulahtelevat kalat. Vaunun toisella kyljellä tuntematon soutaja lipuu Pyhäjärvellä, ilta-aurinko on värjännyt koko ratikan kyljen kullan sävyin. Nyt matkataan kohti kesää järvimaisemassa.

Taiteilijanimellä Tomi Ivalo ratikan kuosin toteuttanut Timo-Olavi Jalkanen kutsuu kaupunkilaiset ja Tampereella vierailevat liikkuvaan galleriaan. Neljäs taideratikka aloittaa kulkunsa tiistaina 23. toukokuuta.

Vaihtuvat teokset

Tampereen raitiotien taideratikoiden matka puolestaan alkoi syksyllä 2021, kun avoimessa haussa etsittiin toteutuksia vaihtuvalle, ratikan kylkeen teipattavalle taideteokselle. Ehdotuksia tuli yli sata ja raati valitsi niistä finaalikymmenikön, josta taas yleisö äänesti viisi parasta toteutettavaksi. Liikkuvan taiteen valinta selvästi kiinnosti kaupunkilaisia: ääniä tuli yli 17 000.

Taideratikoita on nyt nähty raiteilla jo kolme, Mari Hyden suunnittelema The Glow, Juliana Hyrrin Paratiisiratikka ja Milla Vuorelan 151 matkustajaa.

Neljäs taideratikkaa starttaa matkansa tiistaina 23. toukokuuta. Taiteilijanimellä Tomi Ivalo teoksensa esitellyt Timo-Olavi Jalkanen tuo katukuvaan tamperelaisen järviluonnon. Matkalla järvien välissä kunnioittaa Tampereen syntyä ja suomalaisille läheistä luontoa. Taideratikan kuosi koostuu Jalkasen ottamista valokuvista. Hän on ikuistanut järviä, niiden asukkaita ja maisemia erityisesti Pispalan ja Pyynikin sekä Lentävänniemen ja Reuharinniemen alueilla.

Taideratikan toinen kylki kuvaa Pyhäjärven kultaista iltahetkeä. Luonnon lisäksi kuvaan on taltioitu toistaiseksi tuntematon soutaja. ”Kyllä minä viinin hänelle tarjoan, jos hänet löydätte”, kuvat ottanut Timo-Olavi Jalkanen sanoo.

Luonto tarjoaa kuvaajalle herkkiäkin hetkiä: joutsenparin kaulat muodostavat ihmisen mielessä rakkautta symboloivan sydämen.

Toiselta kyljeltään taideratikka kuvaa Näsijärven sinistä päivää. Pysäkillä odottava voi bongailla kevään merkkejä haarapääskystä paitahihaiseen purjehtijaan.

Muistithan leimata matkakorttisi? Lintujen tiukka tuijotus valvoo matkaa katonrajasta.

Taideratikan sisäpinnoille levittyvien valokuvien kuvakulma vaihtelee. Dronella kuvatuissa rantaviivoissa katsellaan Tamperetta lintujen silmin, tässä vedenpinta väreilee auringossa sammakkoperspektiivistä kuvattuna.

Ei lintupelkoisille! Järviluonnosta kaupunkilaisten riesaksikin päätyneet lokit tervehtivät ratikkamatkaajaa heti ovella.

Rantojen tunnelma ratikassa

”Kaikilla meillä on kokemus järvimaisemasta ja sen kuva- ja äänimaisemasta. Nyt Tampereen rantojen tunnelma siirtyy kuvien ja äänten kautta ratikkaan”, Timo-Olavi Jalkanen kertoo.

Jalkanen on ikuistanut kamerallaan niin lintuja kuin kaloja, ihmisiäkin. Drone on kuvannut rantoja yläilmoista ja kuvaaja pulahtanut myös pinnan alle. ”Ruokin kaloja tietyssä kohdassa niin ne kesyyntyivät sen verran, että sain lähikuvia. Mietin jopa, pitäisikö rannalle laittaa varoituskyltti että varo ihokarvoja näykkiviä kaloja”, Jalkanen sanoo.

Kuvaamilleen linnuille Jalkanen kertoo olevansa jopa kateellinen – ne saavat lennellä vapaana taivaalla. Kuviin hän on halunnut vangita lintujen elämän monia muotoja: pesien poikasia, lemmekästä kaulailua, kalasaaliin vaanimista. Kahta lepäilevää lokkia esittävä Rentona yhdessä on tekijän toiveissa koko ratikkamatkan symboli.

”Ehkä kiireisenä aikana näitä kuvia katsellessa syntyisi rauhan ja yhteisöllisyyden fiilis. Luonto tuo ihmisille yhteistä rauhaa. Ehkä joku kuva näistä koskettaa sitä omaa muistikuvaa luonnosta.”

Päitään piilotteleva lintupari on kuvaajan oma suosikki ratikkaan valituista teoksista. Ehkä kesällä matkataankin pois arjen kiireistä, ”rentona yhdessä”?

”Pelottaa ihan hirveästi”

Timo-Olavi Jalkasen tai Tomi Ivalon teoksia ei ole aiemmin nähty näin isolla areenalla – tai pinnalla. Yli 37 metriä pitkä kaupungin halki kulkeva raitiovaunu tarjoaa tekijälle mittavan kanvaksen tai näyttelytilan. Jalkanen kertookin, että luonnoksen tekeminen pienelle kuva-alalle oli helppoa, mutta ratikan kokoisen pinnan suunnitteleminen haastavaa. Maanantaina tiedotusvälineille paljastettu lopputulos oli eduskunnassa päivätöissä olevalle tekijälle itselleenkin yllätys.

”Pelottaa ihan hirvittävästi”, Jalkanen sanoo ennen varikon pihalla odottavan vaunun luo siirtymistä.

Katso video taideratikan julkistamisesta, jossa Timo-Olavi Jalkanen näki työnsä ensi kertaa ratikan kyljessä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Toukokuusta marraskuuhun liikennöivässä ”järviratikassa” poikkeuksellista on, että ulkopintojen lisäksi myös vaunujen sisäpuoli on otettu kaikin tavoin eri teosten käyttöön. Onkin syntynyt tavallaan taidegalleria, jossa nähtävillä on Jalkasen 33 luontokuvaa. Kokemusta voi täydentää ääni- ja videomaisemalla, joka avautuu omalla älypuhelimella vaunuista löytyvän QR-koodin avulla.

”En pyri luomaan uutta tai suurta taidetta vaan koskettamaan muistijälkiä. Minulle tunne on myös tärkeämpi kuin tekninen laatu”, Jalkanen kertoo ja kiittää samalla vuolaasti sitä, miten pienenkin resoluution kuvat on saatu toteutettua isoiksi kuvapinnoiksi.

”Uskon, että tämä tulee koskettamaan ihmisten mieltä. Ja kun teoksia on eri puolilla ratikkaa, voi vaikka mennä eri päivinä eri vaunulla.”

”Täällä voi huomata kuinka lähellä luonto on meitä. Kun luonto katsoo silmiin, niin olemme aika samanlaisia”, Timo-Olavi Jalkanen toteaa.

”Ehdotin, että voitaisiinko tehdä ratikan sisäpuolesta täydellinen taidegalleria. Tällaista ei ole missään muualla maailmassa”, Timo-Olavi Jalkanen sanoo.

Osallistavaa taidetta

Tampereen ratikan taidekavalkadiin kuuluu monia taiteen muotoja veistoksista valoon ja videoon. Vaunujen ikkunoissa kiertää sanataide ja pysäkeiltä löytyy niin muraaleja kuin sarjakuvataidetta. Ratikan taidetta kehittävät ja koordinoivat Antti Haukka ja Leena Lehtinen kertovat, että pysyvämpää taidetta on hankittu vakiintuneilta portfoliotaiteilijoilta, mutta vaihtuvaan vaunun kuosiin haluttiin osallistaa kaupunkilaisia laajasti.

Lisää muuttuvia taide-elämyksiäkin on luvassa: loppuvuodesta taideratikkana toimivan Päiviö-vaunun kylkeen vaihdetaan Teemu Raudaskosken teos Värivirta. Samalla todennäköisesti käynnistetään haku ensi vuoden teoksia varten. Myös raitiovaunun sisällä tapahtuvat pop-up taide-esitykset jatkuvat jälleen syksyllä.

Timo-Olavi Jalkanen ja Tampereen raitiotien kehitysinsinööri Antti Haukka tarkastelivat taideratikan lopputulosta. Järvimaiseman luontokuvat levittäytyvät myös vaunun sisäpinnoille.

Taideratikoista on tullut pääasiassa positiivista palautetta, Antti Haukka kertoo.

”Ratikan taiteessa on tällä hetkellä mukana 86 taiteilijaa ja 59 eri taideprojektia. Uusia teoksia paljastuu parhaillaan ihmeteltäväksi, kun Lentävänniemeen etenevän toisen vaiheen pysäkit, sähkökaapit ja sillat valmistuvat”, kehitysinsinööri Antti Haukka kertoo.

Ratikan toisen vaiheen osuus Pyynikintorilta Santalahteen aloittaa liikennöinnin elokuussa.