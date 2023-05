Jos tahtoo pyhittää päivän kuvataiteelle, yksi kaupunki on kuin tehty sitä varten – poimi tästä taidekesän viisi helmeä

Mäntän taidekesä tarjoaa laajemman kattauksen näyttelyitä kuin koskaan aiemmin. Tässä tärpit viiteen suureen ja kiinnostavaan näyttelyyn.

Kuvataiteilija Aleksi Martikaisen puuveistos imitoi aaltoilevaa vettä, johon liittyy äänimaisema. Massiivinen teos sijaitsee Mäntän kuvataideviikkojen Pekilon alakerrassa. Martikainen on yksi näyttelyn ensikertalaisia.

1. Kuvataideviikoilla on juhlavuosi

Mäntän kuvataideviikoilla on tänä vuonna juhlavuosi. Nykytaiteen suurkatselmus perustettiin 30 vuotta sitten, ja tämän kesän näyttely on 27:s, koska näyttely järjestettiin alussa joka toinen vuosi.

Tämän kesän kuraattorit Minna Suoniemi ja Petri Ala-Maunus valitsivat näyttelyyn 36 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Teema Puun takaa viittaa yllättävään ja odottamattomaan.

Kuvataideviikot on monen nykytaiteen ystävän vakiokesäkohde, sillä laaja näyttely uudistuu vuosittain vaihtuvien kuraattorien vuoksi. Tänä kesänä Pekilossa on esillä paljon näyttelyn ensikertalaisten ja nuorten teoksia. Teoksia on myös Taavetinsaaressa.

Mikä? Mäntän kuvataideviikot Missä: Pekilo, Tehtaankatu 21, Mänttä. Avoinna: 11. kesäkuuta.–31. elokuuta joka päivä kello 10–18. Liput: 16/12 euroa, kausikortti 18 euroa. Yhteinen pääsylippu Mäntän kuvataideviikot, Serlachius-museot ja Kuvataiteen valtakunta -näyttely 22 euroa.

2. Harvinaista herkkua Göstassa

Amerikkalaista Lorna Simpsonia pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista nykytaiteilijoista.

Serlachiuksen Gösta-museon kesän päänäyttely on amerikkalaisen Lorna Simpsonin Haze. Simpsonia pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista nykytaiteilijoista, jonka taiteen aiheet liittyvät ihmisen identiteettiin, rotuun ja sukupuoleen historian saatossa ja nykyaikana. Hän on monipuolinen taiteilija, ja näyttelyssä on esillä sekatekniikalla tehtyjä maalauksia, valokuvia, videoita, veistoksia ja kollaaseja.

Simpsonin näyttely on harvinaista herkkua ja kiehtova aihepiiriltään, joka ruotii amerikkalaista kulttuuria ja elämää. Näyttely on visuaalisesti hyvin kaunis. Tähtitaiteilijan teoksia on näytteillä ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Näyttelyn kuratoi Serlachus-museoiden kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura Kuurne.

Mikä? Lorna Simpsonin näyttely Missä: Serlachius-museo Göstassa, Joenniementie 47, Mänttä. Avoinna: 13. toukokuuta–8. lokakuuta. Kesällä joka päivä kello 10–18. Liput: 10/7 euroa, alle 18-vuotiaat maksutta. Muista myös: Serlachiuksella on Mäntässä kaksi museota Gösta ja Gustaf, joissa on esillä useita näyttelyitä. Gustaf sijaitsee R.Erik Serlachiuksen katu 2:ssa Mäntässä.

3. Valmistuneiden taiteilijoiden teoksia

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuvan Yu-Hsuan Yaon A Woman Without Talent is A True Virtue. Still-kuva videosta. Video paneutuu aasialaistaustaisten naisten epäoikeudenmukaiseen kohteluun.

Kuvataiteen valtakunta -näyttely järjestetään Mäntässä kolmatta kertaa. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja kuuden kuvataidetta opettavan ammattikorkeakoulun yhteinen näyttely esittelee valmistuvien taiteilijoiden teoksia, jotka on kuratoinut Ilari Laamanen. Esillä on monella tekniikalla toteutettua taidetta, joka ottaa kokonaisvaltaiseen syleilyyn.

Näyttelyn nimi Drone viittaa musiikin alalajiin, pitkään soivaan nuottiin, ei lentävään kuvauskopteriin. Taiteilijat käsittelevät identiteettiin ja sukupuoleen liittyviä kysymyksiä ja pohtivat suhdettaan luontoon ja elinympäristöön. Näyttely sopii kaikenikäisille, sillä ympäristöteemat ovat yhteinen asia. Sukupuolisuuden käsittely taiteessa on ikuisuusteema, ja on kiinnostaa katsoa, miten nouseva taiteilijapolvi aihetta lähestyy.

Mikä? Kuvataiteen valtakunta Missä: Seppälän puistotie 7, Mänttä. Avoinna: 9. kesäkuuta–20. elokuuta joka päivä kello 10–18. Liput: 5/3 euroa. 16-vuotiaat ja nuoremmat maksutta.

4. Ainutlaatuinen näyttelykonsepti

Antero Laineen teos Uimarit

Mänttä-Vilppulan näyttelytarjontaan saadaan tänä kesänä uudenlainen konsepti, joka yhdistää heinäkuussa olevat myytävät asunnot ja taiteen niiden sisätiloissa nykytaidenäyttelyn kokonaisuudeksi.

Mäntän äärellä -näyttelyn on kuratoinut ja tuottanut taiteilija Krister Gråhn. Näyttelytilat julkistetaan kesäkuussa 2023. Taiteilijoita on 20.

Maaseudulla asukasmäärä laskee. Näyttelykonsepti yhdistää Mänttä-Vilppulan taiteen kasvun ja asukasluvun kutistumisen samanaikaisesti. Projektin johtavana kysymyksenä toimii lause: mitä minulla jo on, ja mitä sillä voi tehdä? Kyse on olemassa olevan tilanteen kohtaamisesta, yrityksestä ajatella asiat sitä kautta toisin ja luoda kestävämpi pohja taiteelliselle toiminnalle. Näyttelyssä pääsee tutustumaan nykytaiteeseen asuntojen sisällä ikään kuin kurkistaisi jonkun toisen kotiin.

Mikä? Mäntän äärellä Missä: Mänttä-Vilppulassa. Tarkat näyttelytilat julkistetaan kesäkuussa 2023. Avoinna: 2.–30. heinäkuuta joka päivä kello 12–18. Liput: 5 euroa. Pääsylippu on voimassa koko kuukauden, ja sillä on mahdollista vierailla kaikissa näyttelykohteissa niin monta kertaa kuin haluaa.

5. Leirintäalueella yli 30 taiteilijaa

Bo Haglundin Kolo.

Kuvataiteilija Pirjetta Branderin perustama Art House Branderin kesänäyttely Leirintäalue 2023 avautuu entistä muhkeampana Mäntän Virtasalmentien omakotitalojen pihalla.

Kesän 2023 näyttelyyn osallistuu yli 30 huipputaiteilijaa. Mukana ovat kaikki edelliskesien veteraanit sekä liuta uusia, nälkäisiä osaajia. Myös näyttelytila uudistetaan. Taidekeskuksen ulkorakennus remontoidaan uudeksi näyttelytilaksi nimeltä Tarmola.

Art House Branderin toiminta on taiteilijalähtöistä, taiteilijoiden välistä, taiteilijavetoista ja voittoa tavoittelematonta. Keskeisin toiminnan lähtökohta on juuri syvä inho ja suuttumus taidemaailman käytäntöjä ja rakenteita kohtaan. Paikka sopii erityisen hyvin vaihtoehtoa perinteiselle taidekentälle kaipaavalle kulttuurinystävälle.