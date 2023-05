Finlayson Art Area ottaa varaslähdön jo toukokuussa – suositut katumaalaukset tehdään tänäkin kesänä

Finlayson Art Areassa on luvassa tekoälyselfieihin perustuvia maalauksia sekä ihmisen ja luonnon vuoropuhelua. Katso tästä jutusta kaikki tapahtuman taiteilijat.

Finlayson Art Arean kesän taiteilijat on julkistettu. Kesäkausi käynnistyy jo toukokuussa, kun Tampereelle Vanhan tehtaan ympärille, Media 54:n edustalle maalataan yleisön voimin perinteinen kuosikatumaalaus. Varsinaiset avajaiset yleisölle on 16. kesäkuuta.

”Museoiden yönä tarkoitus on maalata sinivalkoista Aaltoa, joka on meidän yleisön suosikki ja myös tapahtumajohtaja Pertti Ketosen suosikki. Aalto on Eine Lepistön Finlaysonille suunnittelema kuosi vuodelta 1977. Se on ollut mukana siitä lähtien, kun katuja alettiin vuonna 2016 maalata. Nykyisin käy jo kokonaisia perheitä yhdessä kesästä toiseen maalaamassa Aaltoa. Finlaysonin juhlavuonna maalasimme kuvion retroväreillä, mutta siitä ei tykätty ja palautetta tuli”, kertoo FAA:n projektipäällikkö Katja Villemonteix.

Katumaalaustapahtuma on Museoiden yössä lauantaina 20. toukokuuta kello 18–22. Jos kovasti sataa, katuja ei maalata, sillä kostealla pinnalla maali ei pysy.

Alueelle tulee muutakin taideta katujen pintaan. Vanhan tehtaan takapiha-alueen maalauksen suunnittelee kesän kuvataiteilijoihin kuuluva EGS. Katja Villemonteix suunnittelee itse Päämääränkujalle nopilla pelattavan lautapelin. Ville Färsaaret ja Mikaela Välipakka suunnittelevat konsolipeliaiheisen maalauksen Väinö Linnan aukion sivuun.

Luonto ja tekoäly

Gallerioiden taiteessa Finlayson Art Area käy tänä vuonna ihmisen, luonnon ja tekoälyn välistä vuoropuhelua. Taiteilijoita on kaikkiaan 14, ja edustettuina ovat lähes kaikki nykytaiteen muodot videoinstallaatioista veistoksiin, grafiikkaan ja taidevalokuvaan.

Yleisön rakastamaa lasitaidetta edustaa tänä kesänä kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin lasimuotoilijoihin kuulunut Kaj Frank (1911–1989), jonka uniikkia taidelasia Collection Kakkosen kokoelmista on esillä Siperian liikekeskuksen isossa galleriassa.

Lasitaiteilija Kaj Franck muistetaan myös kierrätyksen puolesta puhujana.

Elina Brotheruksen tuotantoa on Finlayson Art Areassa esillä laajasti. Kuvassa teos nimeltä Emre's Umbrella.

Näkyvästi esiin pääsee myös taiteilijapari Elina Brotherus ja Lauri Astala. Tunnetuimpiin suomalaisiin nykyvalokuvaajiin kuuluva Elina Brotherus tuo Finlayson Art Areaan retrospektiivin, joka käsittelee ihmisfiguureja maisematilassa. Brotheruksen teoksia on esillä Kutomosalissa, Siperian aukiolla ja Finnpark Plevnassa.

Valkeakoskella syntyneen Lauri Astalan videotaiteessa käsitellään urbaania ympäristöä. Astalan tietokoneavusteisia videoinstallaatioita on nähtävillä Kutomosalissa ja Terden alatasolla.

EGS:n lasia ja graffiteja

Väinö Linnan aukiolle tulee graffititaiteilija EGS:n betoniveistoksia. Niiden esillepanossa hyödynnetään Finlaysonin tehdaspuutarhurin Santeri Urhosen viherosaamista. EGS:n lasitaideteoksia ja taidegrafiikkaa on esillä Galleria Himmelblaun Puuvillasalissa.

Finlaysonin alueen sisätiloja on kunnostettu pitkin talvea, ja alkukesästä tämä näkyy myös Finlayson Art Areassa. Finlayson Art Arean ja Galleria Himmelblaun organisaatiossa remonttihaasteet on kuitenkin haluttu kääntää voitoksi.

”Alkukesästä Päämääräkujalla on vielä väliaikainen rakennustunneli, mutta sitäkin hyödynnämme niin, että maalaamme siihen tehdaspuutarhan kasveja. Avajaisten jälkeen Himmelblaun rapun eteen tulee vaneriviritelmä, johon EGS maalaa kesän aikana graffitin”, Villemonteix kertoo.

Tekoälyselfieitä

Finlayson Art Area ottaa kantaa myös ajankohtaiseen tekoälyyn pikselimaalauksista tunnetun kuvataiteilija Sami Lukkarisen näyttelyssä. Maalausnäyttelynsä lisäksi Sami Lukkarinen toteuttaa työparinsa Roope Mokan kanssa tekoälyselfieinstallaation ja selfiekuvaushuoneen Siperian liikekeskuksen pikkugalleriaan. Yhteistyökumppanina tässä toimii Museokeskus Vapriikki.

Kangasalla työskentelevän kuvataiteilijan Ilkka Virtasen veistoksissa näyttäytyvät tulevaisuuden ihmiseläinten luurangot.

Sami Lukkarinen ottaa näyttelyssään kantaa tekoälyyn. Lukkarinen tunnetaan pikselimaalauksistaan.

Kangasalla asuvan kuvataiteilijan Ilkka Virtasen tulevaisuuteen luotaavia ihmiseläinluurankoveistoksia tulee esille Kutomosaliin.

Nykyteknologian ja dystopian vastapainoa edustavat Inari Krohnin satoja vuosia vanhaa puu- ja metalligrafiikkatekniikkaa yhdistävät teokset. Luonnonvoimilla on merkittävä rooli Rautarapussa, johon kasvaa kesän mittaan tamperelaisen kuvataiteilijan Hanna Oinosen kattoamppeliteos The Hanging Garden.

Canal Cheong-Jagerroosin maalauksia ja installaatioita on esillä useassa kohteessa.

Itäiselläkadulle tulee Canal Cheong-Jagerroosin viherinstallaatio. Cheong-Jagerroos on kiinalaissyntyinen kuvataiteilija, joka työskentelee Helsingissä, Shanghaissa, Nizzassa ja Berliinissä. Hänen teoksiaan on esillä myös Vooninkissa, Siperian liikekeskuksen isossa galleriassa.