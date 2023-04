Niina Kiiveri on huomannut, että pinkki väri kirvoittaa yllättävän mielenkiintoisia keskusteluja – hän on yksi Taidesuunnistuksessa mukana olevista taiteilijoista, jotka avaavat ovensa viikonloppuna

Tampereen Tammelassa, Pikilinnan sisäpihan vanhassa saunarakennuksessa syntyy Niina Kiiverin pinkillä värillä ja ponityttöydellä leikittelevää taidetta. Kiiveri toivottaa työhuoneelleen tervetulleeksi kaikenikäiset taiteen kokijat. ”Ei taidetta aina tarvitsekaan ymmärtää”, hän sanoo.

Pinkiksi maalatuilla leikkihevosilla ja helmillä koristeltu ratsastussatula, vitriini täynnä ponileluja, pinkiksi spreijattuja action-figuureja ja kaikkea muuta söpöä ja hörsöttävää. Kuvataiteilija Niina Kiiverin työhuone näyttää ensivilkaisulta päiväkoti-ikäisen prinsessafanin unelmalta, mutta miljöö viehättää monia muitakin.

”Kerran eräs raksamies tuli tänne korjaamaan vuotavaa hanaa. Hän pysähtyi huoneeseen ja jäi pitkäksi aikaa tuijottamaan sitä ihan hiljaa”, Kiiveri sanoo.

Kiiverin työskentelytila sijaitsee Tampereella Tammelan kaupunginosassa, Pikilinnan talon sisäpihalla, vanhassa saunarakennuksessa. Huoneeseen kuljetaan yleisen saunan vastaanottotiskinä palvelleen portaikon läpi, ja seinustoja koristavat puiset pukukaapit. Ne ovat kuulemma kauneudestaan huolimatta hieman epäkäytännöllisiä taidetarvikkeiden säilytykseen.

Kuka? Niina Kiiveri Syntynyt vuonna 1986. Koulutukseltaan kuvataiteilija (AMK) ja taiteen maisteri, työskentelee kuvataiteilijana sekä kuvataidekasvattajana Sara Hildén -akatemiassa. Asuu ja työskentelee Tampereella. Työhuone Kylpylä Tammelassa Ilmarinkatu 9:n sisäpihalla avoinna yleisölle Taidesuunnistuksessa, kohde numero 112. Instagram: @niinakiiveriart

Pitääkö taidetta ymmärtää?

Työhuone Kylpyläksi nimetyssä tilassa on Kiiverin lisäksi tekstiilitaiteilija Senni Aleksandran työtila, yläkerrassa ”naisten saunassa” puolestaan työskentelevät taidemaalari Kristiina Korjonen ja kuvataiteilija Heli Tiainen. Kaikkien ovet ovat avoinna viikonloppuna eri puolilla Pirkanmaata järjestettävässä Taidesuunnistuksessa. Kaikkiaan avoimia taidekohteita on yli 150.

”Taidesuunnistus tarjoaa hyvin matalan kynnyksen tulla juttelemaan taiteilijoiden kanssa tai ihan vain katselemaan. Aika yleinen kysymys meille on, että mitä te oikein teette täällä”, Kiiveri sanoo.

Taidesuunnistuksessa yleisö pääsee kurkistamaan taiteilijoiden työtiloihin, jotka yleensä ovat suljettuina. Pääsymaksua ei ole.

Taide käsitteenä saa helposti ylevän leiman. Pitääkö taidetta opiskella, jotta sitä voi ymmärtää? Mitä taide ylipäänsä on? Niina Kiiveri toimii sekä kuvataiteilijana että opettajana Sara Hildén -akatemiassa. Kiiveri kehuu nuorten oppilaittensa valveutuneisuutta ja muistuttaa, kuinka taidetta voi tutkia montaa eri kautta. ”Voidaan miettiä, onko taidetta se, minkä tekijä on tehnyt taiteeksi tai mitä vaikkapa taidenäyttelyssä on esillä. Vai onko taidetta se, minkä kokija kokee taiteeksi? Ehkä jokainen voi saada taidekokemuksia mistä vain, taiteen kentällä on tilaa kaikille olemassaoloille.”

Kiiverin mukaan taidetta ei aina tarvitsekaan ymmärtää, vaan siihen voi heittäytyä. ”Aina ei tarvitse ajatella niin järkevästi. Taiteen kokemiseen riittää tarpeeksi avara ja syvä katse. Tärkeää on avoin mieli.”

Ponialttari on ylistys ponitytöille ja heppahulluille. Teoksen pohjana on käytöstä poistettu satula, joka on saatu tallilta, jolla Niina Kiiveri aloitti aikanaan ratsastusharrastuksen. Muutenkin teos on koostettu kierrätysmateriaaleista: kirpputorilta löytyneistä hevosleluista ja koruista. ”Viikonloppua varten lisään siihen vielä valot”, Kiiveri kertoo.

Vahvojen tunteiden pinkki

Järjen vastavoima, tunteet, ovatkin vahvasti kietoutuneet Kiiverin omiin teoksiin. ”Minua kiinnosti se, miten vahvoja tunteita yksi väri, pinkki, voi aiheuttaa. Toiset rakastavat sitä, toiset vihaavat. Pinkki edustaa tilanteesta riippuen tyttöyttä, feminismiä, queeria tai kevytkenkäisyyttä. Toisaalta maailmaa voidaan katsella hyväntahtoisesti vaaleanpunaisten lasien läpi ja käyttää pinkkiä huomiovärinä.”

Kiiveri halusi kokeilla, mitä tapahtuu, kun uhkaavat, vaikkapa sotaan liittyvät sisällöt verhotaan pinkillä värillä. Tai miten käy maskuliinisille toimintasankareille, kun ne maalataan vaaleanpunaisiksi.

”Yksi taidenäyttelyssäni vieraillut vanhempi herrasmies totesi sisään astuessaan että ai tämä on sellaista tyttötaidetta. Siitä syntyikin hyvä keskustelu.”

Vanhaan vitriiniin on kerätty Niina Kiiverin lapsuudesta 1980- ja 1990-luvuilta tuttuja hahmoja: poneja, prätkähiiriä, turtleseja. ”Edellisessä Taidesuunnistuksessa lapset olivat polvillaan vitriiniin edessä ja miettivät, mikä hahmo kukakin itse olisi. Sekin on oma tapansa kokea taidetta: mää olisin toi.”

Taidesuunnistuksessa kokemuksia ja kohtaamisia

Keskusteluja ja yleisön ajatuksia Kiiveri erityisesti Taidesuunnistukselta odottaakin. Taiteilijan työ voi kuitenkin olla melko yksinäistä, eikä yleisön palautetta usein saa lukea edes näyttelyavajaisten vieraskirjasta. Taidesuunnistuksessa avoimena olevat työtilat ja galleriat ovat poikkeuksellinen tilaisuus päästä näkemään ja kokemaan taidetta ja taiteen tekemistä. Samalla pääsee kurkistamaan erityisiin rakennuksiinkin.

”Kannustan lähtemään Taidesuunnistukselle vaikka ihan omille lähinurkille. Kohteita löytyy monista paikoista, jotka eivät ole yleensä auki. Sisään pääsee ilman pääsymaksua. Odotan iloisia, uteliaita ihmisiä. Käyn vielä ostamassa vähän pinkkejä karkkeja tarjolle!” Kiiveri sanoo.

Niina Kiiveri ja muut Työhuone Kylpylän taiteilijat toivottavat kaikki tervetulleiksi Taidesuunnistuksen vierailulle. ”Ihan superia että sellainen taas järjestetään!”