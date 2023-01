Vuoden nuori taiteilija Eetu Huhtala uskoo monen tunnistavan elämänvaiheen, jossa raataminen ei tunnu johtavan mihinkään

Eetu Huhtala on järjestyksessään 39. vuoden nuori taiteilija. Hänen yksityisnäyttelynsä aukeaa Tampereen taidemuseossa kesäkuussa.

Kun Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green julisti maanantaina kuvanveistäjä Eetu Huhtalan vuoden nuoreksi taiteilijaksi, taustalta kuului tasaista kohinaa. Sen aiheutti Huhtalan teos Unfulfilled – kylpyamme, johon valuu vettä, mutta joka ei koskaan täyty, koska tulppa ei ole pohjassa.

Unfulfilled on hyvä sisäänheittäjä Huhtalan taiteeseen. Vuoden nuoren taiteilijan valinnut asiantuntijaryhmä toteaa palkintoperusteissa Huhtalan teosten ilmentävän energian ja resurssien kulutusta ja hukkaan valumista. Hänen tuotantoonsa kuuluvat myös muun muassa penkki, jolla on liian kylmä istua, pallo, joka ei pyöri, ja keinu, joka ottaa kiinni maahan. Unfulfilledin lisäksi Huhtala oli tuonut palkitsemistilaisuuteen vääntyneen jenkkisängyn, jossa ei pysty makaamaan.

Huhtala itse on vuonna 1993 Äänekoskella syntynyt nykyinen helsinkiläinen, joka valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2021. Hän oli Örebron kesäbiennaalissa asentamassa teoksiaan saadessaan tiedon, että on vuoden nuori taiteilija 2023.

Palkitsemistilaisuudessa rennosti lippalakissa ja virttyneessä villapaidassa esiintynyt Huhtala toteaa sen olleen hyvä hetki kuulla asiasta, ”kun oli töitä kesken ja toinen prosessi käynnissä”. Kiitospuheessaan Huhtala sanoi palkintoa merkittäväksi kunnianosoitukseksi ja suunnattomaksi tilaisuudeksi toteuttaa suurempi kokonaisuus Tampereen taidemuseoon.

”Vuoden nuori taiteilija -perinne nostaa joka vuosi suomalaista kuvataidekenttää ylöspäin, ja on varmasti toiminut tukipilarina varsinkin nuoren suomalaisen taiteen keskellä.”

Mikä? Vuoden nuori taiteilija Vuodesta 1984 jaettu, suomalaisen kuvataiteen merkittävimpiin kuuluva tunnustus. Syntynyt Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Palkinnon rahallinen arvo on 20 000 euroa. Stipendin myöntää Tampereen kaupunki. Lisäksi voittaja saa yksityisnäyttelyn Tampereen taidemuseoon. Vuoden 2023 voittajan valinneen asiantuntijaryhmän muodostivat Tampereen taidemuseon edellinen johtaja Taina Myllyharju, edellinen näyttelypäällikkö Maaria Salo, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Yksilö ja yhteiskunta

Huhtala kertoo taiteensa lähtevän liikkeelle henkilökohtaisista kokemuksista. Hän arvelee monilla ihmisillä olevan jaettu kokemus elämänvaiheesta, jossa raadetaan asioiden eteen ilman, että työ tuntuu johtavan mihinkään.

”Myös omassa työskentelyssäni on paljon sellaista työtä, jonka ajattelen johtavan johonkin, mutta josta on jossain vaiheessa todettava, ettei tästä ole tulossa yhtään mitään. Sitten on työtä, joka ei siinä hetkessä tunnu tärkeältä, mutta jonka arvo löytyy, kun teokset alkavat oikeasti valmistua.”

Hukkaan valuvan veden kohina jatkuu myös haastattelun taustalla ja vie ajatuksia yksilön tunteista myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita Huhtala ei kuitenkaan halua selittää puhki. ”En ehkä henkilökohtaisesti lähde arvottamaan yhteiskunnallisia kysymyksiä, haluan enemmän käsitellä niitä jaettuja kokemuksia. Tässä kontekstissa voisin väittää, että meillä kaikilla on näkemyksemme siitä, mitä yhteiskunta tekee, ja että kaikki meistä kokevat, että yhteiskunnan resurssit eivät mene sinne, minne henkilökohtaisesti haluaisimme.”

Joku voisi sanoa taiteen antavan vastauksia näihin kysymyksiin, ja ehkä antaakin, mutta Huhtalan mielestä taiteelle ei pidä nimetä tehtäviä. ”Taiteen arvo nousee nimenomaan siitä, että se on niitä harvoja asioita maailmassa, jonka arvoa ja tehtävää ei ole ennalta määritetty.”

Eetu Huhtala ja tyhjänä pysyvä kylpyamme. Teos on vuodelta 2021.

Eetu Huhtala ja makuukelvoton sänky. Teos valmistui vuodenvaihteessa. Huhtalalle kuvanveistäjänä olennaista on tuottaa asioita, jotka ovat sidoksissa ympäröivään maailmaan ja arkiseen elämään.

Toinen veistäjä putkeen

Huhtala on järjestyksessään 39. vuoden nuori taiteilija. 20 000 euron palkintosumman hän aikoo käyttää lyhentämättömänä työntekoon. Materiaalit ovat kalliita, ja niiden hinta on noussut. Keravalla on työhuone, jossa Huhtala on vuokralla.

Kesäkuussa Tampereen taidemuseossa aukeavan yksityisnäyttelyn suunnitelmat ovat pitkällä. Näyttely tulee sisältämään sekä uutta että vanhaa. Luvassa on kaikkea sitä, mistä Huhtala on opittu tuntemaan: liikkuvia töitä, staattisia veistoksia ja valoteoksia.

Vuoden nuori taiteilija -palkinto meni kuvanveistäjälle myös viime vuonna, jolloin voittaja oli Emma Jääskeläinen. Huhtala toteaa kuvanveiston kentän olevan niin lavea, ettei jatkumo herätä hänessä suurempia ajatuksia. Jos asiaa haluaa jotenkin havainnollistaa, niin vaikka muistamalla, että osa Jääskeläisen teoksista painoi niin paljon, ettei niitä voinut asettaa näytille taidemuseoon, mitä ongelmaa sirompien rakenteiden Huhtalalla ei ole.

”(Mutta) totta kai kuvanveisto on minulle tosi henkilökohtainen asia, ja omasta näkökulmasta on mahtavaa saada kuvanveistäjiä esille.”