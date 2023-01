Suora lähetys maanantaina kello 10: Vuoden nuori taiteilija 2023 julkistetaan Tampereen taidemuseossa

Aamulehti näyttää suorana lähetyksenä tilaisuuden, jossa julkistetaan ja palkitaan vuoden 2023 nuori taiteilija.

Yksi Suomen merkittävimmistä kuvataidepalkinnoista jaetaan maanantaina, kun Tampereen taidemuseossa julkistetaan Vuoden nuori taiteilija 2023. Hänet palkitaan Tampereen kaupungin myöntämällä 20 000 euron stipendillä, minkä lisäksi taiteilija saa mahdollisuuden yksityisnäyttelyyn Tampereen taidemuseossa sekä näyttelyjulkaisun.

Aamulehti näyttää Vuoden nuoren taiteilijan julkistuksen suorana lähetyksenä tässä jutussa maanantaina kello 10 alkaen. Tilaisuudessa kuullaan tuoreen museonjohtajan Selma Greenin puheenvuoro, minkä jälkeen vuoden 2023 nuoreksi taiteilijaksi valittu taiteilija pääsee kertomaan itse taiteestaan ja esittelemään kaksi paikan päällä nähtävää teostaan. Lopuksi Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi haastattelee taiteilijaa lähetyksessä. Tilaisuuden voi katsoa jälkikäteen tallenteelta.

Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma on järjestetty vuodesta 1984 lähtien. Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta syntynyt tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnon tarkoituksena on tukea kansainvälisesti alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita. Suomalaisista kuvataidepalkinnoista rahallisesti suurempi on vain Ars Fennica, joka jaetaan joka toinen vuosi.

Monelle aiempien vuosien nuorille taiteilijoille Tampereen taidemuseon yksityisnäyttely on ollut heidän ensimmäinen oma museonäyttelynsä ja valinta merkinnyt muutenkin suurta askelta taiteilijan uralla. Vuosien varrella nimettyinä ovat olleet muun muassa Ville Andersson, Jarno Vesala, Nanna Susi ja Eija-Liisa Ahtila.

Vuoden 2023 nuoren taiteilijan näyttelyn on määrä aueta Tampereen taidemuseoon 17. kesäkuuta ja olla nähtävillä 15. lokakuuta asti.