Taiteilija Thomas Houseagon vitsailu Andy Warholin voittamisesta muuttui todeksi, kun uudet ja vanhat nykytaiteen katsojat täyttivät näyttelysalit. Sara Hildénin taidemuseo taltuttaa ruuhkaa pidennetyllä aukiololla ensi viikonloppuna, jolloin näyttely päättyy.

Sara Hildénin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen on hieman yllättynyt, mutta äärimmäisen tyytyväinen. Kolmen kuuluisan tekijän We-näyttelystä tuli kuin tulikin yleisömenestys. Viime sunnuntaihin mennessä näyttelyn oli nähnyt jo 51 853 kävijää, ja parhaillaan on menossa loppukiihdytys. ”Viime viikonloppuna meillä oli 1 400–1 500 kävijän päiviä, mikä merkitsi ruuhkaa näyttelysaleihin. Sen takia päätimme lisätä aukioloaikaa parilla iltatunnilla ensi perjantaista sunnuntaihin siten, että näyttely on avoinna kello 10–20. Jos haluaa katsoa näyttelyn rauhassa, kannattaa tulla jo viikolla.”

Soikkonen kertoo, että alun perin museon muut työntekijät olivat toiveikkaampia We-näyttelyn onnistumisesta kuin hän itse. ”Toki jo viime kevät ja kesä osoittivat, että yleisö tekee paluuta koronan jälkeen. En siltikään uskaltanut toivoa näin hyvää tulosta. Jo nyt kokoon saatu kävijämäärä tarkoittaa sitä, että We-näyttelystä tulee yksi 2000-luvun suosituimmista. Sisäpiirin vitsi muuttui todeksi. Keskusteluissani Thomas Houseagon kanssa hän heitti, että kunhan kolmikko vaan voittaisi Andy Warholin aikoinaan saaman kävijämäärän.”

Museo pääsi omilleen

Warholin An American Story -näyttelyssä vuonna 2014 kirjattiin 42 091 kävijää. Viime sunnuntaina We-näyttelyssä oli käynyt jo 9 762 kävijää enemmän. On todennäköistä, että lopputulos on yli 10 000 kävijää enemmän. ”Tästä on mennyt tietoa We-näyttelyn taiteilijoille.”

Yli 50 000 kävijää on huojentava tieto myös taloudellisesti. ”Tällaiset isot projektit katetaan merkittävältä osin lipputuloilla. Kansainväliset näyttelyt ovat aina kalliita, ja iso kävijämäärä takaa nyt sen, että saamme kulut katettua. Museo on omillaan”, Soikkonen toteaa.

Sara Hildénin taidemuseo ei välitä teoksia myyntiin. Jos teoksista ollaan kiinnostuneita, museo antaa ostajalle asiaankuuluvat yhteystiedot. ”Esimerkiksi We-näyttelyn teokset ovat pääasiassa lainateoksia, eivätkä ne ole siten edes myytävänä.”

Paljon ensikertalaisia

Soikkonen on hyvillään taidemuseon saamasta kiittävästä ja innostuneesta asiakaspalautteesta. ”Merkille pantavaa tässä näyttelyssä on ollut se, että katsojissa on ollut paljon ensikertalaisia. Lisäksi erottuvat Brad Pittin ja Nick Caven fanit. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että näyttelysaleissa on viipyilty tavallista pitempään. Saleja on kierretty rauhassa ja niihin on palattu uudestaan.”

We ei ole katsojille mikään helppo, läpi käveltävä näyttely. ”Minulla oli aluksi huoli siitä, että suuri yleisö odottaa varsinkin Pittiltä ja Cavelta jotain heidän henkilöönsä liittyvää materiaalia. Niin ei ollut. Kävijät ovat saaneet tutustua nykytaiteeseen sellaisena kuin se on. Toivon, että tämä madaltaa kynnystä tutustua muihinkin näyttelyihimme.”

Osoittautuiko We-näyttely siis niin kovaksi jymypaukuksi, että jotain vastaavaa kannattaa kehitellä pian uudestaan? ”Me emme suunnittele näyttelyitä jymy edellä. Kärkijuttu on aina hyvä taide. Minua ilahduttaa kovasti kävijäpalaute, jossa kiitettiin, että meillä on aina jotain hyvää esillä. Tämä ajatus on mottomme! Seuraavaksi meillä avautuu Jukka Mäkelän (1949–2018) retrospektiivinen näyttely. Luvassa on suurikokoisia, ilmaisuvoimaisia maalauksia. Kannattaa tulla katsomaan.”