Mitä tapahtuu, jos tuhoaa taide-esineen? – WE-näyttely on tuonut paljon ensikertalaisia Sara Hildénin taidemuseoon, myös lemmikkien pääsystä mukaan kysellään

Näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo, että teokset ovat vakuutettuja, mutta uniikkeja.

Muusikkona paremmin tunnetun Nick Caven piruaiheinen teossarja on esillä Thomas Houseagon WE-näyttelyssä Sara Hildénin taidemuseossa.

Yleensä taidenäyttelyissä käynti sujuu ongelmitta, mutta mitä jos asiakas vahingossa kompastuu tai huitaisee teosta niin, että se menee rikki? Tai pahimmassa tapauksessa teos tuhoutuu täysin?

Sara Hildénin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo, että kaikki näyttelyteokset vakuutetaan. Vahingon jälkeen tiedossa olisi ainakin teoksen omistajan ja vakuutusyhtiön välistä keskustelua.

”Onko kyseessä tahallisuus vai tahattomuus ja miten vakuutusyhtiö siihen suhtautuu. Täydellisen tuhoutumisen kohdalla kysymys olisi rahallisesta korvauksesta, jos teos on korjattavissa niin teos siirretään turvaan, ettei tule jatko-ongelmia ja edessä on konservointi. On olemassa konservaattoreita, jotka ovat erikoistuneet taideteosten hoitoon.”

Kuka teokset on vakuuttanut ja millaisilla ehdoilla, ovat sopimusteknisiä asioita, joita Soikkonen ei lähde avaamaan. Hän muistuttaa, että vaikka teokset ovat vakuutettuja, ne ovat ainutlaatuisia. ”Jokainen teos on uniikki, sitä ei sillä tavalla voi korvata. Se ehkä unohtuu, kun elämme tällaisessa kulutusyhteiskunnassa ja ympärillä on massatuotteita.”

Liikkeellä ensikertalaisia

Sara Hildénin taidemuseossa on vielä 15. tammikuuta asti esillä Thomas Houseagon WE with Nick Cave & Brad Pitt -näyttely.

WE on kerännyt laajaa kiinnostusta ja houkutellut paikalle myös ensikertalaisia.

”Ainakin tuntuu, että nyt on tavallista enemmän uusia taidenäyttelykävijöitä. Näyttelyn valvojilta on vaadittu enemmän keskustelua ja asioista kertomista. Mutta jokainen meistä on joskus ollut ensikertalainen, ja täytyy myös ensin oppia, kuinka taideteoksia on turvallista lähestyä.”

Ystävykset Thomas Houseago (keskellä), Nick Cave ja Brad Pitt. Näyttelijä Pitt ja muusikko Cave debytoivat kuvanveistäjinä Sara Hildénin taidemuseossa.

Soikkosen mukaan ihmiset ovat haptisia, eli haluamme kosketella asioita. Myös taideteosten materiaalit kiinnostavat. ”Näennäisen viattomalta tuntuva kosketus kun toistuu monta kertaa tai teos on hyvin herkkä, se voi olla fataalia.”

”Toisaalta joissain teoksissa on tärkeää päästä tarkastelemaan yksityiskohtia läheltä, raja kontaktin ottamiseen on hiuksenhieno.”

Ei reppuja tai lemmikkejä

Museossa pyritään vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Reppuja tai suuria laukkuja ei saa viedä näyttelytiloihin eikä siellä saa syödä eväitä. Myös lemmikit ovat kiellettyjä. ”Meille tulee kyselyjä lemmikkikavereista, erityisesti koirien pääsystä kysellään. Valitettavasti lemmikit on jätettävä ulkopuolelle teosturvallisuuden takia. Ja on se eläimille itselleenkin turvallisempaa.”

Näyttelytiloissa on taideteosten lähestymiseen liittyvää informaatiota ja henkilökunta antaa ohjausta. Joskus kävijät kokevat sen harmillisena. ”Saatetaan kokea, että valvoja tulee turhan hanakasti sanomaan, mutta pääasiassa ihmiset suhtautuvat hyvin.”

Yli parikymmentä vuotta kestäneellä urallaan Soikkonen ei muista tapauksia, joissa olisi syntynyt merkittäviä vahinkoja taideteoksille. ”Ja kaikki mitä on ollut, ovat olleet vahinkoja.”

Ilkivalta eri asia

Tahallisuus muuttaa tilannetta. ”Se on ilman muuta tahallisen teon tekijän vastuulla. Sitten kyseessä on rikostutkimusasia.”

Maailmalla on nähty viime aikoina ilmastoaktivistien tempauksia, jotka ovat kohdistuneet taideteoksiin.

Vastaava tempaus voisi olla mahdollinen myös Suomessa. Soikkonen on seurannut tapauksia ja huomauttaa, että niissäkin on käytetty harkintaa. ”Se ei ole ollut suunnittelematonta. Itse teoksia ei ole tähän mennessä vahingoitettu, vaan on tavoiteltu huomioarvoa aktivistien ajamille asioille.”

Ilmastoiskujen kohteeksi on valikoitu maailmantaiteen historiallisia merkkiteoksia, jotka ovat lasin takana tai muuten suojattu. ”Aina siinä silti on riski, että jotain tapahtuu.”

Saa nauttia

Pääasiassa näyttelykävijät osaavat lähestyä teoksia ja ymmärtävät niiden ainutlaatuisuuden. Soikkosen mukaan näyttelytiloissa ei ole tarpeen turhaan jännittää, että jotain hajoaisi.

”Sen ei tarvitse olla päällimmäisenä mielessä, ihan normaali käytös riittää. Saa katsella ja kokea, mahdollisuuksien mukaan ihan läheltäkin, nähdä, keskustella ja nauttia.”