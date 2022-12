Taina Myllyharju palaa juurilleen – aloittaa ensi vuonna työt Rauman taidemuseossa

Tampereen taidemuseon johtajan työstä irtisanoutunut Taina Myllyharju muuttaa 35 Tampereen-vuoden jälkeen kotikaupunkiinsa Raumalle.

Tampereen taidemuseon entinen johtaja Taina Myllyharju siirtyy Raumalle. Hänet on kuvattu Tampereen taidemuseossa lokakuussa 2021.

Aamulehti

Tampereen taidemuseon entinen johtaja Taina Myllyharju aloittaa ensi vuonna Rauman taidemuseon museoamanuenssina. ”Tarkka aloituspäivä ei ole vielä tiedossa”, Myllyharju sanoo.

Myllyharju irtisanoutui Tampereen taidemuseon johtajan tehtävästä kesällä, työt päättyivät elokuun lopussa. Syyskuusta lähtien hän on hakenut töitä eri puolilta Suomea. Myllyharju kertoo olleensa kuudessa eri haastattelussa.

Raumalle hän menee hyvillä mielin. ”Kulttuurin puolella Raumalla on hienoa tekemistä.” Taidemuseo on avattu joulukuussa vuonna 1970.

Uutta työtään hän odottaa innolla. ”Tällaista olen hakenut, olen jo pitkään kaivannut perusduunia.”

Myllyharju on kotoisin Raumalta, ja kaupungissa asuu edelleen hänen vanhempansa ja muita sukulaisia. Hän aloitti uransa Rauman museossa 1. syyskuuta 1987 museoapulaisena. Työ innosti Myllyharjun alalle. Vuonna 1988 hän aloitti opinnot Turun yliopistossa pääaineenaan taidehistoria.

Tampereella Myllyharju on asunut noin 35 vuotta. Museonjohtajana hän aloitti vuonna 2008. ”Ehkä on aika tehdä jotain muuta. Se on yksi syy. Vielä ehdin tehdä yhden uran”, Myllyharju sanoi elokuussa Aamulehdelle.