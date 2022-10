Minna Suoniemi ja Petri Ala-Maunus ovat Mäntän kuvataideviikkojen ensi kesän kuraattorit

Petri Ala-Maunus ja Minna Suoniemi on kumpikin nähty Mäntän kuvataideviikoilla taiteilijoina. He kuratoivat ensi kesän näyttelyn.

Mäntän ensi kesän kuvataideviikkojen kuraattoreiksi on valittu taiteilijapariskunta Minna Suoniemi ja Petri Ala-Maunus.

Minna Suoniemi (s. 1972) on Tampereelta kotoisin oleva videotaiteilija. Hän työskentelee lehtorina Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella. Petri Ala-Maunus (s. 1972) taas on yksi tunnetuimmista suomalaisista nykymaalareista. He asuvat ja työskentelevät Helsingissä.

Molemmat ovat osallistuneet kuvataideviikoille taiteilijoina ja vierailleet siellä katsojina monta kertaa, viimeksi viime kesänä.

Vuosittaista nykytaiteen katsausta Mäntän kuvataideviikkoja on järjestetty vuodesta 1993. Ensi kesänä se avautuu 11. kesäkuuta.