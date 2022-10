Ilmastoaktivistit heittivät nyt perunamuusia Monet’n teoksen päälle Saksassa – Aiemmin Van Goghin teos sai tomaattikastikkeesta

Monet’n teos ei vahingoittunut tempauksessa, kerrotaan Museum Barberinista.

Kaksi Letzte Generation (viimeinen sukupolvi) -organisaation aktivistia on heittänyt perunamuusia kohti Claude Monet’n maalausta museossa Saksan Potsdamissa. Osana sunnuntai-iltapäivän protestia aktivistit liimasivat kätensä seinään teoksen alapuolella. Yhteensä protestiin osallistui neljä ihmistä, kertoo sanomalehti Frankfurter Allgemeine.

Tempauksen tarkoitus oli lisätä tietoisuutta uhkaavasta ilmastokatastrofista.

”Ihmiset näkevät nälkää, ihmiset ovat kylmissään, ihmiset kuolevat”, yksi aktivisteista sanoo tilanteesta kuvatulla videolla. ”Tämä maalaus ei ole minkään arvoinen jos meidän täytyy taistella ruoasta.”

Poliisi otti kiinni kaksi aktivistia.

Monet’n heinäsuova-aiheinen maalaus Les Meules ei vahingoittunut tempauksessa, Museum Barberini tviittasi sunnuntaina. Teos oli lasin alla. Se palaa esille museoon keskiviikkona.

Tomaattikastiketta Van Goghille

Potsdamin tapaus on uusin taidemuseossa järjestetty ilmastoprotesti. Toissa viikolla Just Stop Oil -organisaation aktivistit heittivät tomaattikeittoa kohti Van Goghin maalausta Lontoon National Galleryssä. Heinäkuussa he liimasivat kätensä Leonardo da Vincin Pyhän ehtoollisen kopion kehyksiin Royal Academyssä.

Samassa kuussa italialaisen Ultima Generazione -ryhmän aktivistit liimasivat kätensä lasiin, joka suojaa Sandro Botticellin Kevät-maalausta Firenzen Uffizissa.

Potsdamin museotempauksen järjestänyt Letzte Generation on aiemmin järjestänyt myös nälkälakon Berliinin Valtiopäivätalon ulkopuolella sekä liimanneet itsensä moottoriteihin Berliinin ympäristössä.