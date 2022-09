Main ContentPlaceholder

Kuvataide

Suomen tunnetuimpiin kuuluva graffitimaalari avaa näyttelyn Serlachius-museossa – Egsin ensimmäiset tägit piirtyivät sähkökaappiin jo 1980-luvulla

Näyttely This Could Go on Forever avautuu 24. syyskuuta Serlachius-museo Göstassa.

Suomen tunnetuimpiin graffititaiteilijoihin kuuluva Egs haluaa pysyä anonyymina ja esiintyy siksi kuvissa huivi kasvoillaan.

Kolme kirjainta E, G ja S on vuosien varrella piirtynyt niin hylättyihin tehtaisiin kuin ydinsukellusvenesatamiin ympäri maailmaa. Nyt nämä samat kolme kirjainta piirtyvät Serlachius-museo Göstan seiniin This Could Go on Forever -näyttelyn myötä.