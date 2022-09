Supertähtien Brad Pittin ja Nick Caven debyytti nousi otsikoihin maailmalla – näin Tampereesta ja täysin uniikista näyttelystä kirjoitetaan: ”En todellakaan kuvitellut”

Kahden tähden, Brad Pittin ja Nick Caven, debyytti kuvataiteilijoina on noussut uutisotsikoihin maailmalla. Useat mediat kuvailevat uniikkia näyttelyä yllätykseksi. Sara Hildénin taidemuseossa viime päivät ovat olleet vilkkaita ja näyttely on kerännyt jo yli 2 000 kävijää.

Tampereella parhaillaan esillä olevat supertähtien Nick Caven ja Brad Pittin taideteokset ovat vetäneet Sara Hildénin taidemuseoon yleisöä ja keränneet huomiota maailmanlaajuisesti.

Näyttely on uniikki. Kuvanveistäjä Thomas Houseago toi ensimmäistä kertaa koskaan esille ystäviensä Caven ja Pittin töitä. Näyttelyn avajaisia vietettiin viime lauantaina. Yleisölle se avautui sunnuntaina. Vastaanotto on ollut hyvä.

”Tässä viikolla meillä on ollut sellaisia päiviä, mitä yleensä on kiinnostavan näyttelyn viikonloppuna”, sanoo näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen. Torstaiaamupäivään mennessä näyttelyssä oli vieraillut jo yli 2 000 ihmistä.

Soikkonen varoittaa, että tulevina viikonloppuina näyttelyväki voi joutua ajoittain jonottamaan pieniä aikoja. Aiempien suosittujen näyttelyiden aikana museon parkkipaikka on ajoittain täyttynyt. Paikalle kannattaakin Soikkosen mukaan saapua oman auton sijaan vaikkapa bussilla tai kävellen.

Tunnelman museolla Soikkonen kuvailee olleen keskittynyt. ”Ihmiset selvästi viipyilevät ja katsovat teoksia pitkään.”

Mikä? We-näyttely Esittelee kuvanveistäjä Thomas Houseagon, näyttelijä Brad Pittin ja muusikko Nick Caven teoksia. Houseagon töitä on ensimmäistä kertaa esillä Pohjoismaissa. Pittin ja Caven teoksia ei ole nähty julkisesti koskaan aiemmin. Näyttelyssä on esillä veistoksia Pittiltä ja keraamisia figuureja Cavelta. Esillä Tampereen Sara Hildénin taidemuseossa 15.1.2023 asti.

Yllättävä näyttely

Maailmalla poikkeuksellinen näyttely on huomioitu niin The Guardianista CNN:ään ja Rolling Stonesiin kuin The Art Newspaperin kaltaisista taidesivustoista TMZ:n julkkis­juoru­sivustoon.

Moni media kuvailee näyttelyä yllätykseksi. Paikalla Tampereella ei ole käyty, mutta jutuissa siteerataan lehdistötiedotteita ja suomalaismedioita. Esimerkiksi uutistoimisto AP kirjoittaa Caven ja Pittin kertoneen suomalaismedialle olleensa näyttelyn avajaisten lähestyessä innoissaan ja jännittyneitä.

Brittilehdet The Guardian ja The Independent kuvailevat Sara Hildéniä järvenrannalla sijaitsevaksi taidemuseoksi. Yhdysvaltalaismedia NPR kertoo Tampereen olevan elävästä musiikki- ja kulttuurielämästään tunnettu yliopistokaupunki.

Maailmalla on noteerattu erityisesti Hollywood-tähti Prad Pittin ensiesittäytyminen kuvataiteilijana. Muun muassa Rolling Stone, USA Today ja Vulture kertovat Pittin olleen kiinnostunut taiteen tekemisestä jo useamman vuoden, mutta aloittaneen kuvanveiston toden teolla vasta käydessään läpi avioeroa näyttelijä Angelina Joliesta.

Ainakin CNN ja The Art Newspaper nostavat esiin myös sen yksityiskohdan, että Thomas Houseago on osin ammentanut teoksiinsa taidemuseon kokoelmaan kuuluvasta taiteesta, kuten sveitsiläisen kuvanveistäjä ja taidemaalari Alberto Giacomettin teoksista.

Muusikko Nick Cavelta on Tampereella näytillä yksi kokonaisuus, 17 pientä keramiikkateosta sisältävä kuvaus pirun elämästä.

”Vaikuttava taiteilija”

Entä miten itse tähtien teoksia arvioidaan?

The Guardianin pitkäaikainen taidekriitikko Jonathan Jones kuvailee Brad Pittiä ”erittäin vaikuttavaksi taiteilijaksi” ja näyttelijän onnistuvan debyytissään paremmin kuin esimerkiksi aiemmin töitään esitelleet muusikko Ed Sheeran ja kuningas Charles III.

”En todellakaan kuvitellut sanovani näin, kun tänä aamuna heräsin”, Jones kirjoittaa.

Näyttelyvastaava Sarianne Soikkonen muistuttaa, että taidemuseolle näyttelyn lopullisen kävijämäärän lisäksi on tärkeää se, miten ihmiset ottavat sen vastaan. Hän sanoo, että näyttelyä tehdessä tärkeää oli, että lopputulos on ”yksittäinen juttu”.

”Tämä on hyvin todennäköisesti once in a lifetime -näyttely. Tämä ei lähde kiertämään tästä minnekään muualle”, Soikkonen sanoo. ”Jos tämän haluaa nähdä, se on nähtävä nyt. Siihen ei ole toistamiseen mahdollisuutta.”