Jättiyllätys: Brad Pitt ja Nick Cave saapuivat Tampereelle – kuvanveistäjä Thomas Houseago halusi ystäviensä teokset näyttelyynsä: ”He ovat olleet epäröiviä”

Ketkä? Houseago, Pitt & Cave

Thomas Houseago (s. 1972) on brittiläinen kuvanveistäjä ja taidemaalari. Houseago asuu Los Angelesissa ja hänellä on myös Yhdysvaltain kansalaisuus. Houseago on monipuolinen materiaalien käyttäjä, ja hänen veistotaiteelleen ominaista on ihmishahmojen yhdistäminen arkkitehtoniseen rakenteeseen.

Brad Pitt (s. 1963) on yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja. Hollywoodin suurimpiin tähtiin kuuluva Pitt on tullut tunnetuksi rooleistaan muun muassa elokuvista 12 apinaa, Fight Club ja Kunniattomat paskiaiset. Pitt on saanut parhaan miessivuosan Oscarin elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood ja parhaan elokuvan Oscarin tuottamastaan elokuvasta 12 Years a Slave.

Nick Cave (s. 1957) on australialainen rockmuusikko. Hänen tunnetuin kokoonpanonsa on nimeltään Nick Cave and the Bad Seeds. Caven suurimpiin hitteihin lukeutuvat muun muassa kappaleet Loverman, Into My Arms ja Red Right Hand. Cave on opiskellut maalaustaidetta, ja kirjoittanut kirjoja ja elokuvia.

Houseagon, Pittin ja Caven taidetta esittelevä We-näyttely Sara Hildénin taidemuseossa 18.9.–15.1.2023.