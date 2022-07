Autokauppias Aulis Ylönen tarttui yli 30 vuotta sitten kirjaan, josta tuli hänen ”raamattunsa” – Nyt hänen laaja taidekokoelmansa hämmentää jopa kaiken nähneen asiantuntijan

Lauri Ahlgrénin teoksissa on pop-taiteen henkeä, sanoo Markku Valkonen (vas.). Ahlgrén oli ensimmäisiä alansa edustajia, kun vapaamuotoinen informalismi kolahti suomalaisiin 1960-luvulla. Jotkut innostuivat siitä ja jotkut reagoivat vastaan. ”Nousi esiin kysymys, mikä on taidetta ja mikä ei”, taustoittaa Valkonen. Taustalla on osa Aulis Ylösen mittavasta Ahlgrén-kokoelmasta.