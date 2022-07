Näin Suomen tunnetuimman valokuvaajan töitä esitellään Saksassa – ”Hän leikkii taiteilijan ja katsojan rooleilla”

Kesäkuun alusta syyskuun loppupuolelle Frankfurtissa esillä olevassa näyttelyssä nähdään suomalaisen teoksia 20 vuoden ajalta.

Aamulehti, Frankfurt

Aivan Frankfurtin ytimessä Saksassa sijaitsevassa Fotografie Forum Frankfurtitssa (FFF) on tänä kesänä suomalaisen valokuvaaja Elina Brotheruksen laajan näyttelyn.

Brotherus on tuttu nimi Frankfurtissa jo vuodelta 2014, jolloin hänen valokuviaan oli nähtävillä suomalaisen nykyvalokuvan näyttelyssä kaupungissa. Hän on yksi tunnetuimmista suomalaisista valokuvaajista maailmalla ja työskentelee valokuvauksen ohella myös liikkuvan kuvan parissa.

Brotherus on tunnettu siitä, että hän esiintyy ottamissaan teoksissa lähes aina itse. Monesti alasti, mutta ei nykyfeminismin kaltaisella tavalla. Kuvassa on mukana monesti myös kameran kaukolaukaisimen kiemurteleva johto, vaikka hän käyttäisikin digikameraa, jossa johtoa ei tarvitsisi. Se on kulkenut hänen teoksissaan alkuajoista lähtien.

Aina romantiikasta flux-taiteeseen löytävän Brotheruksen teokset ovat usein sarjallisia, ja niin myös Frankfurtin näyttelyssä. Hän ei juuri koskaan hymyile kuvissa. Lieneekö suomalainen melankolisuus ja hetkittäinen ironisuus avain menestykseen maailmalla?

Elina Brotherus – Revenue, 1999 sarjasta Suites françaises / 12 ans après.

”Kasvot dominoivat kaikkea muuta”

Löytyy näyttelystä myös nykyhetkessä katsottuna kliseinen teos. Keltainen muovipussi päässä auringonkukkapellolla voisi olla kenen tahansa alaa opiskelevan valokuvaajan työ. Näitä kuvia on netti pullollaan. Brotheruksen kuva on vuodelta 2016.

”Olen aina vältellyt potrettien ottamista sellaisenaan. Kasvot dominoivat kaikkea muuta”, Brotherus kirjoittaa tiedotteessaan.

”Jos taide on mysteeri, kasvot ovat pettäjä ja ne pitäisi piilottaa.”

Elina Brotherus sarjasta Gelbe Musik with Sunflowers, 2016 sarjasta The Baldessari Assignments.

Katsojat sisälle teokseen

Näyttelyn tiedotusvastaava Sabine Königs kuvailee Aamulehdelle Brotheruksen tyyliä seuraavasti:

”Hän laittaa katsojat aina työnsä sisään. Olemme osa teosta. Brotherus leikkii taiteilijan ja katsojan rooleilla.”

Tämä ajatus on läsnä näyttelyssä erityisesti sarjassa Artists at work (suom. taiteilijat töissä). Teoksessa Brotherus haluaa kysyä, kuka katsoo ketä, kuka on malli ja kuka saa viimeisen katseen, Könings sanoo. Kuva on otettu helsinkiläisestä ateljeessa vuonna 2009 taiteilijoiden maalatessa taulua Brotheruksesta hänen kuvatessaan samalla työskentelyä.

Näyttelyssä on mukana myös Brotheruksen yksi tunnetuimmista teoksista, Der Wanderer 2 vuodelta 2004. Maalauksellisessa teoksessa seisoo selin nainen takissaan henkeäsalpaavaa maisemaa katsellen. Kuva on otettu Lofooteilta ja sen esikuvana on ollut saksalaisen taidemaalari Caspar David Friedrichin maalaus Vaeltaja.

Der Wanderer 2, 2004 sarjasta The new painting.

Näyttely syyskuuhun saakka

Fotografie Forum Frankfurt on voittoa tavoittelematon taidekeskus, joka on perustettu vuonna 1984. Se muutti vuonna 2014 Frankfurtin Braubachstraßelle, joka on kaupungin nykytaiteesta tunnetun alueen keskellä.

Elina Brotherus: In Reference to a Sunny Place. 4. kesäkuuta – 18. syyskuuta 2022. Fotografie Forum Frankfurt.

Brotheruksen näyttely sijaitsee Fotografie Forum Frankfurt -galleriassa.

