Main ContentPlaceholder

Kuvataide

Janne Rahunen elää keskellä ei-mitään ja tekee harvinaista lasitaidetta kalliilla tekniikalla – Työpäivä voi maksaa 800 euroa, teoksia voi nyt nähdä Tampereella

Yksi Finlayson Art Arean tämän kesän taiteilijoista on Janne Rahunen, joka asuu ja työskentelee Nuutajärven historiallisessa Lasikylässä. Hän on ainoa taiteilija, jonka teos on Finlayson Art Arean historian aikana ryöstetty. Kävimme paikan päällä katsomassa, miten kovassa nosteessa oleva suomalainen lasitaide 2020-luvulla syntyy.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Osa Finlayson Art Areaan tulevasta teoksesta Fancy Bloom nuutajärveläisen hallin edustalla. ”Teokseni ovat kiiltäviä ja tyylikkäitä, mutta silti minua kiehtoo enemmän elämänmakuisuus,” lasitaiteilija Janne Rahunen sanoo.

Aamulehti Tampereelta on Nuutajärvelle autolla 71 kilometriä. Loppumatkasta käännytään Pruukinraitille, jossa Nuutajärven Kokemäenjoen vesistöön yhdistävä Nuutajoki kimmeltää auringon valossa. Perillä räystäspääskyt tekevät pesää 1800-luvulta peräisin olevan Vanhan hytin kattorakenteisiin. Aah, kyllä kelpaa! Ainakin näin kesällä.