Finlaysonin alueella riittää taas värikkäitä taustoja selfieille – kuka alun perin keksi maalata tehdasalueen kadut?

Jokakesäinen taidetapahtuma Finlayson Art Area avautuu yleisölle 10. kesäkuuta. Valmisteluja on tehty jo pitkään, ja maalia roiskunut. Katumaalausalue löytyy Vanhan tehtaan ympäriltä ja ulottuu muun muassa Finlaysonin myymälän eteen.

Aamulehti

Finlaysonin alueen värikkäistä katumaalauksista on tullut Finlayson Art Arean tavaramerkki ja herkullinen some-kuvien tausta. Tänä kesänä maalausten teema on yhteisöllisyys, ja yhteisöllisesti työpajoissa ja erikseen katuja on myös maalattu toukokuusta lähtien.

Finlayson Art Area järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Onko Finlaysonin alueen katuja maalattu tapahtuman alusta asti, Katja Villemonteix?

”Ensimmäinen tapahtuma oli vuonna 2015, katuja olemme maalanneet vuodesta 2016.”

Mistä idea alun perin syntyi?

”Idea tuli Vanhan tehtaan kuudennesta kerroksesta. Arkkitehtikonttori Petri Pussinen oy:n arkkitehti Karoliina Saviluoto keksi, että harmaata sisäpihaa voisi piristää värikkäillä katumaalauksilla. Mehän tartuimme toimeen!”

Minkälaisia maalauksia tänä vuonna on?

”Katumaalausten teemana on yhteisöllisyys. Roni Kuulasvuon suurikokoisen maalauksen nimi on Verkko – The Web. Sebastian Schultzin suunnittelemaan työhön yleisö pääsi maalaamaan hauskoja hahmojaan Museoiden yönä kuin myös Finlaysonin Aalto-kuviota. Itse suunnittelin ja piirsin Michael Schilkinin keramiikkatöihin perustuvan Eläinten karnevaali -teoksen, jonka koristeluun yleisö on osallistunut. Finlayson oy:n Annukka-kuosi löytyy Finlaysonin myymälän edestä.”

Kuinka monta maalaria katumaalauksiin tarvitaan?

”Maalareita on ollut päivästä riippuen neljästä kahdeksaan. Museoiden yönä yleisömaalareita kävi lähes 200!”

Entä kuinka monta litraa maalia katujen maalaamiseen menee?

”Suurin piirtein 630 litraa. Katumaalit sponsoroi tuttuun tapaan Tikkurila oy.”

Mikä on tärkeää katumaalausten suunnittelussa?

”Pirteät värit, persoonallisuus ja katsottavuus eri suunnista.”

Finlayson Art Area (FAA) esittelee tänä vuonna 15 kuvataiteilijan tuotantoa eri puolilla Finlaysonin aluetta. Taidetapahtuma avautuu yleisölle 10. kesäkuuta ja on avoinna 28. elokuuta asti.

Karina Boissonnier maalasi 1. kesäkuuta taiteilija Roni Kuulasvuon Verkko-teoksen viivoja. Boissonnier on itse valokuvataiteilija.

Onnistuneissa katumaalauksissa on katsottavaa monesta eri suunnasta.

Nämä kuvat ovat saaneet inspiraationsa Michael Schilkinin keramiikkateoksista.

Katja Villemonteix luonnostelee eläinhahmot katuliidulla ennen niiden maalaamista.

Taidemaalari Roni Kuulasvuon (kuvassa) Verkko – The Web -teos löytyy Finlaysonin sisäpihalta. Kuulasvuolla on työhuone Finlaysonin alueella ja hän on työhuoneensa ikkunasta katsellut, millainen teos sisäpihalle voisi sopia.

Minni Välipakka (vas.), Elina Puiras ja Emma Asikainen maalasivat taiteilija Roni Kuulasvuon Verkko-teoksen viivoja.

Tänä kesänä maalia on kulunut noin 630 litraa.

Monet Finlayson Art Arean vapaaehtoisista ovat taidealalla itsekin. Elina Puiras on äänitaiteilija ja valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulun Fine Art -linjalta.

Finlaysonin Aalto-kuosia on tarkoitus vielä hieman korjailla.