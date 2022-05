Kesä ei olisi mitään ilman kuvataidetta. Tampereen seudulla taidemuseoita ja gallerioita riittää. Toimitus antaa vahvan suosituksen näille seitsemälle kesänäyttelylle ja taidemuseolle.

1. Betonibrutalismin hiljainen helmi

Sara Hildénin taidemuseossa on kesän ajan esillä Anna Retulaisen näyttely Hiljaisuus.

Taidemaalari Anna Retulainen ei halua selittää teoksiaan, silti hän on ilmaisuvoimaisimpia kuvataiteilijoitamme. Koko vanhaan betonibrutalistiseen Sara Hildénin taidemuseoon levittäytyvä Hiljaisuus tekee kunniaa taidehistorialle ja matkoille, mutta tärkeässä osassa on myös puutarhanhoito, vaikka sen tiimellyksessä kuvataiteilija saikin aikoinaan lähes kuolettavan anafylaktisen sokin.

Sara Hildénin taidemuseo, Laiturinkatu 13, Tampere. Anna Retulainen: Hiljaisuus 21.8.2022 saakka.

2. Innovatiivinen Finlayson Art Area

Finlayson Art Area levittäytyy Tampereen vanhan kaupungin tehdassaleihin, kaduille, kujille ja Finlaysonin kirkkoon. Anniina Puiraksen teos (kuvassa) on viime kesältä.

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Finlayson Art Area on yleisölle ilmainen kokonaiselämys, jota ei kannata jättää väliin. Tänä vuonna Tampereen vanhassa kaupungissa on esillä 15 ammattitaiteilijaa ja useita nykytaiteen lajeja: grafiikkaa, veistoksia, valokuvataidetta, installaatioita, videotaidetta, ympäristötaidetta, maalauksia, lasiteoksia, keramiikkaa, sarjakuvaa ja katutaidetta.

Finlayson Art Area 10.6.–28.8.2022.

3. Vapriikki ja Werstas, historiasta kiinnostuneille

Museokeskus Vapriikki ei ole varsinainen taidemuseo, mutta tänä kesänä museokeskittymässä esitellään Wivi Lönnin arkkitehtuuria. Pelimuseon Memory Limits -näyttelyssä taiteilijoiden ohjelmistona on ollut alkuperäinen Nintendon Game Boy -pelikonsoli. Historiallisista aiheista kiinnostuneen kannattaa muistaa myös Työväenmuseo Werstas, jossa esitellään kesällä suomalaisten rautateiden syntyä näyttelyssä Ratajätkät.

Memory Limits – Game Boy -taidenäyttely Pelimuseossa 5.6. saakka, Ratajätkät Werstaassa 8.1.2023 saakka, Wivi Lönn pienoisnäyttely Vapriikissa 6.1.2022 saakka.

4. Arvokas Museo Milavida

Muotisuunnittelija Vivienne Westwoodin luomuksia on esillä Museo Milavidassa. 1970-luvulla Westwood perusti puolisonsa Malcolm McLarenin kanssa Sex-nimisen liikkeen Lontooseen.

Sex Pistolsin ja muiden varhaisten punkkareiden ikoninen vaatettaja, brittiläinen Dame Vivienne Westwood on kerännyt kannuksia myös Sinkkuelämää-sarjan muotisuunnittelijana, aktivistina ja englantilaisen sekä skotlantilaisen räätälintaidon ja kankaankudonnan esille tuojana. Historiallinen Milavida Näsinpuistossa on myös perusnäyttelynsä ansiosta kokemisen arvoinen paikka.

Vivienne Westwood – muotia yksityiskokoelmasta Museo Milavidassa 22.1.2023 asti.

5. Pikkutimantit: Laikku, Pyynikinlinna ja Haiharan kartano

Haiharan taidekeskus Kaukajärvellä tarjoilee kesän mittaan useita taidenäyttelyitä ja tapahtumia, jotka levittäytyvät kartanoon, talliin ja aittoihin.

Kulttuuritalo Laikku jää turhan usein unohduksiin. Toukokuun loppuun asti Laikussa on esillä keraamikko Merja Haapalan teoksia. Näyttelyllä Äitienpäivä on syvät pohjavireet. Kesäkauden muita taiteilijoita ovat Susanna Vuorio, Melissa Sammalvaara ja Mari Mäkiö. Emil Aaltosen museossa on naivistista taidetta Oulun taidemuseon kokoelmista. Haiharan taidekeskuksessa Kaukajärvellä on kesällä useita näyttelyitä.

Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4. Emil Aaltosen museo, Palomäentie 2. Haiharan taidekeskus, Haiharankatu 30, Tampere.

6. Huikea Laukon kartano Vesilahdella

Hevostilanakin toimineella Laukon kartanolla on vahva historia teollisuussuvuista, mutta alue tunnetaan myös esihistoriallisista löydöistään. Kartano toimii nykyään kesänäyttelyiden ja -konserttien pitopaikkana.

Laukon kartanossa nykytaide mittelee esihistoriallisen, upean kartanomiljöön kanssa. Kohde on ehdottomasti päiväretken arvoinen. Päärakennuksen barokkisaleissa esitellään kesällä Marjatta Tapiolan kalloaiheisia maalauksia. Galleriakerroksessa on Kauko Lehtisen näyttely ja Viljamakasiinissa Heikki Marila vie vieraat Suomen historian mustiin syövereihin. Kesän muita taiteilijoita ovat Tapani Kokko, Viljami Heinonen ja Moosa Myllykangas.

Laukon kartano, Laukontie 32, Vesilahti.

7. Oriveden idyllinen Purnu

Purnu on käsite. Orivedellä sijaitsevassa ateljeessa ja taidekeskuksessa järjestettiin vuonna 1967 Suomen ensimmäinen kesänäyttely.

​Suomen ensimmäinen kesänäyttely pidettiin vuonna 1967 kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen (1917–1996) kesäateljeessa Purnussa. Orivedeltä löytyvä tunnelmallinen taidekeskus soveltuu kaikille Suomen kesän, idyllisen maaseudun ja nykytaiteen ystäville. Taidenäyttelyn lisäksi Purnussa pääsee saunomaan vanhaan karjasuojaan rakennetussa savusaunassa. Kesänäyttelyn 2022 kuraattorina toimii Eerika Malkki ja tuottajana Jari Granholm. Luvassa on toistakymmentä kiinnostavaa suomalaistaiteilijaa, jotka yhdistelevät teoksissaan erilaisia elementtejä.

Purnu 2022 18.6.–14.8. Taidekeskus Purnu, Mustasaari 63, Orivesi.

Muista myös nämä: Ratikkareitin taide, Tampereen taidemuseo, Galleria Saskia, Taidekeskus Mältinranta, Muumimuseo, Kimmo Pyykkö -museo ja Kangasalan taidepappila, Mäntän Serlachiusmuseot Gösta ja Gustaf sekä Mäntän kuvataideviikot, Urkin Piilopirtti Hämeenkyrössä ja Voipaalan taidekeskus Valkeakoskella.