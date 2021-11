Kuvanveistäjä Heli Ryhänen sai Pirkanmaan taidepalkinnon

Taidetoimikunnan mielestä tamperelaisen kuvanveistäjän teokset ovat ajattomia. Ne ovat kuin reliikkejä menneestä maailmasta.

Pirkanmaan taidetoimikunta palkitsi maanantaina iltapäivällä kuvanveistäjä Heli Ryhäsen hänen vahvasti ihmisen läsnäoloa henkivistä veistoksistaan ja installaatioistaan. Palkinnon suuruus on tänä vuonna 10 000 euroa.

Tamperelainen Heli Ryhänen on syntynyt Iisalmessa vuonna 1971. Hän on opiskellut Kankaanpään Taidekoulussa vuosina 1990–1994 ja valmistunut kuvataiteiden maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. Nykyään hän on yksi Suomen eturivin kuvanveistäjistä.

Palkintoperustelujen mukaan Ryhäsen teoksissa voi nähdä elämän haurauden ja merkit menneistä hetkistä, jotka ovat muuttuneet osaksi elämän kiertokulkua. Teosten materiaaleina ovat usein keramiikka, kangas ja paperi, joiden yhdistelmistä veistos koostuu. Ryhäsen teoksissa erottuvat käsityön jälki ja perinteiset tekniikat. Hänen installaatioissaan voi nähdä tarinan, joka kertoo nykyhetkestä ja maailmasta, jossa elämme.

Heli Ryhänen tunnetaan myös julkisista teoksistaan. Esimerkiksi Oriveden Ruutanajärvellä on Ryhäsen omana työnään toteuttama vedenalainen installaatio Connection.