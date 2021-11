Mäntän kuvataideviikkojen ensi kesän kuraattori on Markus Kåhre

Markus Kåhre on osallistunut Mäntän kuvataideviikoille taiteilijana kolmesti.

Aamulehti

Kuvanveistäjä Markus Kåhre on valittu Mäntän kuvataideviikkojen vuoden 2022 kuraattoriksi. Vuonna 1969 syntyneen Kåhren teoksia on ollut esillä näyttelyissä sekä Suomessa että maailmalla. Mäntän kuvataideviikoille hän on osallistunut taiteilijana kolmesti.

Kåhre on palkittu työstään muun muassa Ars Fennica -palkinnolla.

Yhteinen tila

Ensi kesän Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijat julkistetaan vasta keväällä. Kåhre kertoo tiedotteessa ensi kesän näyttelystä sen verran, kaikki lähtee liikkeelle visiosta, että Pekiloon luodaan yhteinen tila, ei niinkään rajattuja tiloja yksittäisille teoksille.

Hän lisää, että keskeinen kriteeri oli myös se, että taiteilijat ovat valmiita ottamaan askeleen pois omalta mukavuusalueeltaan ja haastamaan itsensä. ”Kokoonnuimme yhteen tämän hyvin monimuotoisen tekijäjoukon kanssa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, luomaan pohjaa yhteiselle keskustelulle”, Kåhre sanoo tiedotteessa.

Mäntän kuvataideviikkoja on järjestetty vuodesta 1993 lähtien. Seuraavan kerran Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely järjestetään 12.6.–31.8.2022.