Serlachius-museoissa nähdään ensi vuonna kansainvälisiä nimiä ja maistiainen Serlachiuksen nykytaidekokoelmasta

Clare Woodsin näyttely avautuu Serlachius-museo Göstassa maaliskuussa. The English Smile on vuodelta 2021.

Serlachius-museoissa Mäntässä nähdään ensi vuonna viiden taiteilijan näyttelyt, ja sen lisäksi esitellään Serlachiuksen nykytaidekokoelmaa.

5.2.2022 avautuu Trish Morrisseyn Autofiktiot. Irlantilaisen videotaiteilijan näyttely on esillä Gustaf-museossa ja siinä on yhdistetty liikkuvaa kuvaa, valokuvaa ja performanssitaidetta. Teoksia ovat inspiroineet taiteilijan oma elämä ja monet arkistotutkimukset. Näyttely on avoinna 8.1.2023 asti.

Clare Woods nähdään Gösta-museossa 26.3.2022–5.3.2023. Menneen ja tulevan välissä esittelee brittitaiteilijan maalauksia viiden viime vuoden ajalta ja on hänen ensimmäisensä Suomessa.

Samaan aikaan Göstassa avautuu kuvataiteilija Andy Freebergin näyttely Where Art Thou? Freeberg on entinen kuvajournalisti, mutta on vuodesta 2007 tehnyt enemmän kuvataidetta. Näyttely on avoinna 4.9.2022 asti.

Gösta-museossa nähdään toukokuusta lähtien Rachel Kneebonen teoksia, jotka on tehty valkoisesta posliinisesta materiaalista. Hänen näyttelynsä Punoutua oli tarkoitus avautua Göstassa jo vuonna 2020, mutta se siirrettiin koronaviruksen vuoksi. Nyt näyttely toteutuu 14.5.–9.10.2022.

Syyskuussa vuorossa on EGS:in näyttely. This Could Go on Forever on avoinna 24.9.2022– 5.3 2023. Näyttely kertoo taiteilijalle tunnusomaisten kolmen kirjaimen matkoista eri ympäristöissä ja eri materiaaleilla toteutettuna.

Ensi vuoden lopussa Göstaan tulee esille noin 60 teosta Serlachiuksen lähes 470 teoksen nykytaidekokoelmasta. Aamukahvit kaupungin katolla on avoinna 5.11.2022–16.4.2023.