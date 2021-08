Ratikkareitin varrelle nousee huomiota herättävä rakennelma – oranssivalkoisista teräspylväistä koostuva taideteos on vielä keskeneräinen

Hervannan valtaväylän varrelle rakennettava räikeän värinen taideteos kääntää päitä. Teos ei ole vielä valmis, vaan työt ovat vielä osin kesken.

Aamulehti

Ratikkareitin varrelle on noussut tänä kesänä katseita kääntävä rakennelma. Oranssit ja valkoiset metallitolpat ovat herättäneet ihmetystä Vuohenojan kohdalla, Hervannan valtaväylän laidalla.

Paikalle ei olla rakentamassa sähkötornia tai rakennusta, vaan kyseessä on rakenteilla oleva taideteos.

Maisemateos on yksi ratikkareitin varrelle hankituista niin sanotuista maamerkkiteoksista, jotka näkyvät ratikkamatkustajille ja tienkäyttäjille. Vuohenojan teos on nimeltään Navigation Figures, ja sen on suunnitellut ruotsalainen taiteilijatyöryhmä.

Teos koostuu maalatuista teräspylväistä ja niiden päissä pimeällä loistavista valoista. Ideana on, että muodostelma näyttää erilaiselta eri näkökulmista, ja valot muistuttaisivat yhdestä suunnasta lintuparvea.

Teräspylväiden päähän asennetaan led-valot. Lopuksi pohjan betonilaatta peitetään murskeella kokonaan.

Ei vielä valmis

Teos on yhä keskeneräinen. Sille tehdään vielä sähkö- ja valaistustöitä, ja ihan viimeiseksi alue maisemoidaan, kertoo koordinaattori Heini Orell Frei Zimmer oy:sta, joka koordinoi raitiotien taiteen suunnittelua.

– Se on nyt betonilaatan päällä. Laatta maisemoidaan niin, että se ei jää näkyviin, vaan päälle tulee mursketta ja myöhemmin siihen ehkä kasvaa jotain. Ajatus ei siis ole, että se on kuin tarjottimella, Orell kertoo.

Teos voitti viime vuonna kilpailun, jossa etsittiin sopivaa taideteosta Vuohenojalle. Sitä ei rahoiteta samasta pussista kuin muuta ratikkareitin taidetta, vaan rahoittajana on A.R. Winterin muistosäätiö ja Tampereen kaupunki. Teoksesta tulee osa Tampereen Taidemuseon julkisen taiteen kokoelmaa.

Vuohenojan kohdalle on varattu paikka mahdolliselle ratikkapysäkille. Laskelmia tehtäessä todettiin kuitenkin, että tällä hetkellä pysäkille ei olisi tarpeeksi käyttäjiä. Jotta se rakennettaisiin, alueella tulisi olla enemmän asukkaita, palveluja tai työpaikkoja.

Teos sijaitsee Hervannan valtaväylän varrella. Vuohenojan kohdalle on jätetty mahdollisuus ratikkapysäkin rakentamiselle, mutta ainakaan nykytilanteessa sitä ei aiota rakentaa.

