Heikki Marila on suomalaisen nykymaalauksen suuruus, joka näyttää voimansa Laukon kartanoon ja Helsinkiin jakautuvassa juhlanäyttelyssä

Heikki Marilan 30-vuotisjuhlanäyttelyn päähuomio on uudessa tuotannossa. Taiteilija on palannut siihen, mistä hänet parhaiten tunnetaan: kukka-asetelmiin.

Öljymaali on taianomainen aine. Se pystyy muuttumaan lihaksi, valoksi ja kukkien terälehdiksi, se voi tallentaa liikettä ja tunnetta, se voi kiiltää, kokkaroitua ja valua kuin vesi. Se voi yhtä hyvin kadota esittämiensä asioiden taakse kuin vangita huomion omalla aineellisuudellaan.

Harva suomalainen taiteilija on tutkinut öljymaalin mahdollisuuksia yhtä johdonmukaisesti ja samalla taidokkuudella kuin Heikki Marila (s. 1966). Suomalaisen nykymaalauksen suuruus juhlii 30-vuotistaiteilijajuhlaansa massiivisella näyttelykokonaisuudella, joka jakautuu Laukon kartanoon Vesilahdella ja Galerie Forsblomiin Helsingissä.

Esillä on yhteensä liki 60 kookasta, Marilalle ominaiseen tapaan intensiivistä maalausta, joista valtaosa on valmistunut tänä vuonna. Laukossa on esillä myös muutama vanhempi Kristus- ja Luther-aihe sekä kermakakkumaisia rokokootaivaita kolmen vuoden takaa.

Laukon kartanoon on saatu esille myös kaksi alankomaalaisia banketti- eli juhlapöytäasetelmia tulkitsevaa sarjaa (2017), jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa esillä Suomessa.

Päähuomio on kuitenkin uudessa tuotannossa, jossa Marila on palannut siihen, mistä hänet parhaiten tunnetaan: kukka-asetelmiin. Juuri brutaalin kauniilla kukkamaalauksillaan Marila voitti Pohjoismaiden suurimman taidepalkinnon Carnegie Art Awardin vuonna 2011 ja nousi suuren yleisön tietoisuuteen.

Marila on Nina Roosin ohella ainoa suomalaistaiteilija, jolle on Carnegien pääpalkinto on myönnetty.

Vangitsevia ja liki pelottavan päällekäyviä

Marila käyttää usein teostensa pohjana taidehistoriasta löytyvää kuvastoa, etenkin alankomaalaisia 1600-luvun asetelmamaalauksia. Uusissa teoksissa innoittajana on toiminut Alankomaiden kultakauden tunnetuin naistaiteilija Rachel Ruysch (1664–1750), yksi aikansa parhaista kukkamaalareista.

Marila ei kuitenkaan säyseästi toisinna olemassa olevaa kuvastoa. Hän varioi samaa kuvaa uudelleen ja uudelleen ja alistaa sen pohjaksi ekspressiivisen ilmaisun ja maalin käyttäytymisen tutkimiselle.

On melkein vähättelevää sanoa, että Marila maalaa teoksensa – ennemmin kyse on paksujen maalikerrosten veistämisestä, läimimisestä, raatelemisesta ja kaivamisesta. Hänen teoksissaan Kristuksen ruumis näyttää lihamyllystä ajetulta ja kaiken katoavaisuudesta kertova asetelma siltä kuin itse maali olisi mätänemässä.

Paksujen maalikerrosten väliin on luomistyön tuoksinassa juuttunut hanskoja, rättejä ja jopa maalin sekoittamiseen käytetty alumiinivuoka. Välillä tuntuu kuin maaliin olisi varautunut jännite, joka voi räjähtää silmille hetkenä minä hyvänsä. Juuri tämä intensiteetti tekee Marilan maalauksista yhtä aikaa niin vangitsevia ja liki pelottavan päällekäyviä.

Uusissa Ruysch-variaatioissa mukaan on tullut Marilalle uudenlaista vesivärimäisyyttä, jossa maali ohutta, läpikuultavaa ja keveää. Marilalle ominainen kädenjälki on silti helppo tunnistaa.

Kuivakukka-asetelmat lähtökohtana

Forsblomilla esillä olevassa teossarjassa Miasman tuoksu II Marila on käyttänyt lähtökohtanaan vanhojen maalausten sijaan kuivakukka-asetelmia. Sarjan nimi viittaa galleria Amassa vuonna 2010 pidettyyn näyttelyyn, jossa Marila esitteli ensimmäistä kertaa kukkamaalauksiaan.

Miasma liittyy antiikista 1800-luvun lopulle asti eläneeseen teoriaan, jonka mukaan kulkutaudit levittyvät myrkyllisten huurujen kautta. Vaikka sarjan nimi viittaa menneisyyteen, assosiaatio koronapandemiaan ja maailman jännitteiseen ilmapiiriin tuo siihen oman ajankohtaisen ulottuvuutensa.

Marila jätti kukat taakseen pian Carnegie-palkinnon jälkeen ja siirtyi tulkitsemaan muun muassa Suomen sisällissotaa, uskonnollista kuvastoa ja rokokooajan kattomaalauksia. Vaikka Marila on erinomainen maalari aiheesta riippumatta, juuri kukat tuntuvat hänen taiteelleen kaikkein otollisimmalta.

Marilan kukkamaalaukset ovat yhtä aikaa kauniita ja rumia, henkeviä ja aineellisia, herkkiä ja väkivaltaisia. Ne häilyvät mehevästi esittävän ja abstraktin rajalla, jossa paksuista maaliklönteistä hahmottaa yhtäkkiä tulppaanin.

Kuva-aihe tuo maalauksiin oman merkitysulottuvuutensa, mutta samalla kukat antavat tilaa Marilalle tehdä sitä, mitä hän tekee parhaiten: esitellä maalin moni-ilmeisyyttä, sen loputonta muuntautuvuutta, sen hämmentävää ja hämmästyttävää läsnäoloa.

Heikki Marila 15.8. saakka Galerie Forsblomissa (galerieforsblom.com, galleria on suljettu 17.7.–1.8.) ja 26.9. saakka Laukon kartanossa (laukonkartano.fi).